Miss Universe Panamá 2026: estas son las candidatas que llegan a la gran final

Tras la celebración de la Gala Viva Panamá , competencia preliminar de Miss Universe Panamá 2026, las candidatas avanzan hacia la gran noche en la que se conocerá quién será la nueva representante de Panamá en el certamen internacional.

El escenario se llenó de elegancia, energía y orgullo panameño durante el opening de la preliminar, en el que las participantes lucieron diseños de Panabrisa.

La presentación marcó uno de los momentos previos a la gran final, en la que la belleza, la preparación y la cultura panameña serán protagonistas.

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¿Quiénes buscan la corona de Miss Universe Panamá 2026?

Las candidatas que participan en esta edición representan diferentes provincias, distritos y regiones del país y buscan convertirse en la próxima soberana de la belleza panameña.

Entre las representantes se encuentran Arantza Franceshi, de Veraguas; Melanys Martínez, de Taboga; Yadanis de León, de Riviera Pacífica; Shirley Castillo, de Riviera del Canal; María del Rosario Vargas, de Penonomé; Anny de León, de Pedasí; Norys Padilla, de Panamá Viejo; y Luz Alvarado, de Panamá Oeste.

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También compiten Anyuris Arrocha, de Panamá Norte; Ilisneth Gil, de Panamá Este; Stacy Nocle Escobar, de Panamá Centro; Ilanith Ávila, de Los Santos; Isabel Núñez, de Las Tablas; Elenkys Martínez, de La Palma; Emily Barahona, de La Chorrera; e Isabel Lourdes Sánchez, de Herrera.

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Completan el grupo Katherine Tribaldos, de David; Kairyn Rivas, de Darién; Angela Camila, de Chitré; Carmen Johany Quintero, de Chiriquí Occidente; Gabriela González del Valle, de Chiriquí; Gabriela Rossie, representante de Colón; Gina Rujano, de Casco Antiguo; Stephanie De León, de Coclé; Amyra Moreno, de Capira; Taiz Villaverde, de Bocas del Toro; Adriana Ramsay, de Arraiján; e Isabel Campos, de Archipiélagos.

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¿Cuándo será la gran final?

La Gran Final de Miss Universe Panamá 2026 se realizará este sábado 5 de septiembre en la Arena Roberto Durán. Las puertas del recinto abrirán a las 6:30 p. m., mientras que el espectáculo está programado para comenzar a las 8:00 p. m.

Será durante esta gala cuando se defina quién obtiene la corona y el derecho de representar a Panamá en la edición número 75 de Miss Universe. La expectativa aumenta luego de la competencia preliminar, mientras las candidatas se preparan para la noche decisiva del certamen nacional.