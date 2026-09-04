Canal de Panamá anuncia suspensión temporal de agua potable en varios sectores este fin de semana

Canal de Panamá anuncia suspensión temporal de agua potable. Shutterstock

Por Ana Canto La Autoridad del Canal de Panamá informó a los usuarios abastecidos por la planta potabilizadora de Miraflores que se desarrollarán trabajos programados de adecuación en los sistemas de producción y distribución de agua potable.

Estas labores forman parte de las medidas preventivas orientadas a mitigar el impacto de los menores aportes hídricos asociados a la disminución de las lluvias por el fenómeno de El Niño.

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