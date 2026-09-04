Canal de Panamá anuncia suspensión temporal de agua potable en varios sectores este fin de semana

La Autoridad del Canal de Panamá informó a los usuarios abastecidos por la planta potabilizadora de Miraflores que se desarrollarán trabajos programados de adecuación en los sistemas de producción y distribución de agua potable.
Las maniobras operativas se llevarán a cabo desde el sábado 5 de septiembre, a las 9:00 p. m., hasta el domingo 6 de septiembre, a la 1:00 p. m.
Sectores afectados por los trabajos
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Áreas con suspensión temporal del suministro: Sistema de Arraiján y sistema oeste de la planta potabilizadora de Miraflores, lo que incluye a El Tucán, Panamá Pacífico y Veracruz.
Áreas con impacto menor (sujeto al uso responsable del agua): Albrook, Ancón, Balboa, Clayton, Gamboa, Paraíso y las zonas abastecidas desde el tanque de El Chorrillo, entre ellas Santa Ana y San Felipe.
Recomendaciones para los usuarios:
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Almacenamiento preventivo: Guardar únicamente la cantidad de agua requerida para las necesidades básicas durante el periodo de interrupción.
Uso racional: Mantener un consumo moderado del recurso hídrico para facilitar la estabilización del sistema.
Restablecimiento del servicio: Tomar en cuenta que la recuperación del suministro se dará de manera progresiva una vez concluidas las labores operativas.