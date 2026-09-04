Panamá Nacionales -  4 de septiembre de 2026 - 12:02

Canal de Panamá anuncia suspensión temporal de agua potable en varios sectores este fin de semana

Estas labores del Canal de Panamá forman parte de las medidas preventivas orientadas a mitigar el impacto de El Niño.

Canal de Panamá anuncia suspensión temporal de agua potable.

Canal de Panamá anuncia suspensión temporal de agua potable.

Shutterstock
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad del Canal de Panamá informó a los usuarios abastecidos por la planta potabilizadora de Miraflores que se desarrollarán trabajos programados de adecuación en los sistemas de producción y distribución de agua potable.

Estas labores forman parte de las medidas preventivas orientadas a mitigar el impacto de los menores aportes hídricos asociados a la disminución de las lluvias por el fenómeno de El Niño.

Las maniobras operativas se llevarán a cabo desde el sábado 5 de septiembre, a las 9:00 p. m., hasta el domingo 6 de septiembre, a la 1:00 p. m.

Sectores afectados por los trabajos

  • Áreas con suspensión temporal del suministro: Sistema de Arraiján y sistema oeste de la planta potabilizadora de Miraflores, lo que incluye a El Tucán, Panamá Pacífico y Veracruz.

  • Áreas con impacto menor (sujeto al uso responsable del agua): Albrook, Ancón, Balboa, Clayton, Gamboa, Paraíso y las zonas abastecidas desde el tanque de El Chorrillo, entre ellas Santa Ana y San Felipe.

Recomendaciones para los usuarios:

  • Almacenamiento preventivo: Guardar únicamente la cantidad de agua requerida para las necesidades básicas durante el periodo de interrupción.

  • Uso racional: Mantener un consumo moderado del recurso hídrico para facilitar la estabilización del sistema.

  • Restablecimiento del servicio: Tomar en cuenta que la recuperación del suministro se dará de manera progresiva una vez concluidas las labores operativas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Nueva administradora del Canal de Panamá designa a Rubén Pérez como subadministrador encargado

La huella de Ricaurte "Catín" Vásquez en el Canal de Panamá

Canal de Panamá reduce a 34 los tránsitos diarios por escasez de lluvias

Recomendadas

Más Noticias