Agroferias del IMA para el 4 y 5 de septiembre en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las agroferias que estarán habilitadas este viernes 4 y sábado 5 de septiembre, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias para el 4 y 5 de septiembre
Viernes 4 de septiembre
Chiriquí
- Rancho comunal de El Breñón, distrito de Renacimiento
Panamá Oeste
- Casa comunal de Sorá, distrito de Chame
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Dos Bocas, distrito de Jirondai.
Veraguas
- Cancha techada de Loma de Quebro, distrito de Mariato.
- Casa comunal de El Aromillo, distrito de Cañazas.
Coclé
- Casa local de El Coco, distrito de Penonomé.
Darién
- Junta comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.
Panamá
- Cancha de la Asociación de Kuna Nega, distrito de Ancón.
Los Santos
- Cancha comunal de El Muñoz. distrito de Las Tablas.
Sábado 5 de septiembre
Panamá Oeste
- Frente al Comedor Infantil de la Junta Comunal de la Playita de Bique, en Cerro Silvestre, distrito de Arraiján.