Agroferias del IMA para el 4 y 5 de septiembre en Panamá

Agroferias del IMA. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las agroferias que estarán habilitadas este viernes 4 y sábado 5 de septiembre, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias para el 4 y 5 de septiembre Viernes 4 de septiembre Chiriquí Rancho comunal de El Breñón, distrito de Renacimiento Panamá Oeste Casa comunal de Sorá, distrito de Chame Comarca Ngabe Buglé Comunidad de Dos Bocas, distrito de Jirondai. Veraguas Cancha techada de Loma de Quebro, distrito de Mariato.

Casa comunal de El Aromillo, distrito de Cañazas. Coclé Casa local de El Coco, distrito de Penonomé. Darién Junta comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe. Panamá Cancha de la Asociación de Kuna Nega, distrito de Ancón. Los Santos Cancha comunal de El Muñoz. distrito de Las Tablas. Consultas las Agroferias del IMA para este viernes 4 de septiembre



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/Je67ZuQHj6 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 2, 2026 Sábado 5 de septiembre Panamá Oeste Frente al Comedor Infantil de la Junta Comunal de la Playita de Bique, en Cerro Silvestre, distrito de Arraiján. ¡Atención, Panamá Oeste! Tenemos agroferia en el distrito de Arraiján lleva a casa los productos más económicos.



La Playita de Bique

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/zobKwIKPCn — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 3, 2026