Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2026 - 16:00

Agroferias del IMA para el 4 y 5 de septiembre en Panamá

El IMA anunció las agroferias que estarán habilitadas este viernes 4 y sábado 5 de septiembre, con productos a bajo costo.

Agroferias del IMA. 

Agroferias del IMA. 

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las agroferias que estarán habilitadas este viernes 4 y sábado 5 de septiembre, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias para el 4 y 5 de septiembre

Viernes 4 de septiembre

Chiriquí

  • Rancho comunal de El Breñón, distrito de Renacimiento

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Sorá, distrito de Chame

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Dos Bocas, distrito de Jirondai.

Veraguas

  • Cancha techada de Loma de Quebro, distrito de Mariato.
  • Casa comunal de El Aromillo, distrito de Cañazas.

Coclé

  • Casa local de El Coco, distrito de Penonomé.

Darién

  • Junta comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.

Panamá

  • Cancha de la Asociación de Kuna Nega, distrito de Ancón.

Los Santos

  • Cancha comunal de El Muñoz. distrito de Las Tablas.

Sábado 5 de septiembre

Panamá Oeste

  • Frente al Comedor Infantil de la Junta Comunal de la Playita de Bique, en Cerro Silvestre, distrito de Arraiján.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA para el miércoles 2 de septiembre en Panamá

¿Dónde habrá agroferias este martes? IMA revela los puntos de venta

¡Última agroferias en agosto! IMA publica los puntos de venta a nivel nacional

Recomendadas

Más Noticias