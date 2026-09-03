Panamá Conecta: chatbot de IA permitirá hacer reportes al 311

El portal Panamá Conecta incorporó un chatbot de Inteligencia Artificial (IA) que permitirá a los ciudadanos realizar reportes ante el Centro de Atención Ciudadana 311 de manera rápida.

La nueva herramienta busca facilitar el contacto de los usuarios con las instituciones públicas y agilizar la presentación de reportes y solicitudes a través de canales digitales.

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Además del chatbot, la plataforma 311.gob.pa cuenta con un chat en tiempo real que permite comunicarse directamente con un agente del Centro de Contacto 311.

Este servicio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y permite presentar reportes, quejas, denuncias, ideas o sugerencias, así como recibir atención personalizada.

Panamá Conecta: Una sola contraseña para múltiples trámites

Panamá Conecta también permite a los ciudadanos acceder a diferentes servicios y trámites utilizando una sola contraseña, sin necesidad de recordar credenciales distintas para cada plataforma.

Entre los trámites y consultas disponibles se encuentran:

Carta de renuncia.

Contrato de trabajo.

Récord policivo.

Duplicado de licencia.

Consulta del estatus de la póliza vehicular.

Historial de conductor.

Pago de boletas.

Otros trámites y servicios disponibles en la plataforma.

El portal Panamá Conecta ha incorporado un chatbot de Inteligencia Artificial que permitirá a los usuarios realizar reportes al Centro de Atención Ciudadana 311 de manera rápida.



Además, la plataforma https://t.co/Wfm30bnUXO cuenta con un chat en tiempo real para comunicarse… pic.twitter.com/xAl8Y9GDmC — Telemetro Reporta (@TReporta) September 3, 2026

Con estas herramientas, Panamá Conecta busca centralizar servicios digitales y facilitar a los ciudadanos el acceso a trámites, consultas y canales de atención del Estado desde una misma plataforma.