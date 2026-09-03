Pensión mínima de B/.600 para jubilados: mesa técnica recomienda reactivar el debate

La mesa técnica encargada de evaluar la viabilidad del proyecto de ley 491 presentó su informe final ante el pleno de la Asamblea Nacional, con la solicitud formal de levantar la suspensión del trámite para proceder con la votación en tercer debate.

La iniciativa, impulsada por la diputada Grace Hernández, busca establecer una pensión mínima de B/. 600.00 mensuales para jubilados y pensionados.

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Alcance y financiamiento del proyecto:

De acuerdo con el informe, la propuesta beneficiaría a más de 95,000 personas que actualmente perciben ingresos inferiores a dicho monto, con el propósito de mejorar sus condiciones económicas. Para sustentar este incremento, la norma contempla la creación de un fondo especial que se financiaría mediante las siguientes disposiciones:

Aplicación de gravamen: Un cobro de B/. 10.00 por cada contenedor de 20 pies (TEU) manejado en los puertos panameños.

Recaudación portuaria: La asignación directa de dichos ingresos al fondo destinado al equiparamiento de las pensiones.

El futuro de la medida quedará en manos de los diputados una vez se acoja formalmente la solicitud de levantamiento de la suspensión en la cámara legislativa.