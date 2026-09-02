Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2026 - 15:20

Más de medio siglo de servicio: funcionaria se retira tras 51 años en el Ministerio de la Presidencia

Damaris Vargas de Gordón, una funcionaria del Ministerio de la Presidencia, recibió un homenaje tras más de 51 años de servicio continuo.

Más de medio siglo de servicio: funcionaria se retira tras 51 años

Más de medio siglo de servicio: funcionaria se retira tras 51 años

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Después de más de 51 años de servicio ininterrumpido, la licenciada Damaris Vargas de Gordón se acogió a su retiro y recibió este miércoles un homenaje por parte del Ministerio de la Presidencia. En la actividad participaron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; la viceministra de la Presidencia, Virna Luque; y Edgardo Lasso, director de la Oficina de Consejo de Gabinete, además de compañeros de trabajo de la homenajeada.

Más de medio siglo al servicio de la Presidencia

Durante el homenaje, Vargas de Gordón expresó su agradecimiento a sus superiores y compañeros con quienes compartió diferentes etapas de su vida laboral.

“La mayor satisfacción que da la vida nos la proporciona el deber cumplido”, manifestó la funcionaria al referirse a su retiro. “La mayor satisfacción que da la vida nos la proporciona el deber cumplido”, manifestó la funcionaria al referirse a su retiro.

Vargas de Gordón también destacó los vínculos construidos durante sus años de trabajo, al señalar que algunos de sus compañeros la acompañan desde su juventud y que otros se fueron incorporando con el paso del tiempo hasta convertirse en parte de su “familia laboral”.

El ministro Juan Carlos Orillac reconoció la trayectoria de la funcionaria y destacó su dedicación durante los años que permaneció en el Ministerio de la Presidencia.

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