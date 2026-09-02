Más de medio siglo de servicio: funcionaria se retira tras 51 años en el Ministerio de la Presidencia

Después de más de 51 años de servicio ininterrumpido, la licenciada Damaris Vargas de Gordón se acogió a su retiro y recibió este miércoles un homenaje por parte del Ministerio de la Presidencia . En la actividad participaron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; la viceministra de la Presidencia, Virna Luque; y Edgardo Lasso, director de la Oficina de Consejo de Gabinete, además de compañeros de trabajo de la homenajeada.

Durante el homenaje, Vargas de Gordón expresó su agradecimiento a sus superiores y compañeros con quienes compartió diferentes etapas de su vida laboral.

“La mayor satisfacción que da la vida nos la proporciona el deber cumplido”, manifestó la funcionaria al referirse a su retiro. “La mayor satisfacción que da la vida nos la proporciona el deber cumplido”, manifestó la funcionaria al referirse a su retiro.

Vargas de Gordón también destacó los vínculos construidos durante sus años de trabajo, al señalar que algunos de sus compañeros la acompañan desde su juventud y que otros se fueron incorporando con el paso del tiempo hasta convertirse en parte de su “familia laboral”.

El ministro Juan Carlos Orillac reconoció la trayectoria de la funcionaria y destacó su dedicación durante los años que permaneció en el Ministerio de la Presidencia.