Más de medio siglo de servicio: funcionaria se retira tras 51 años en el Ministerio de la Presidencia

Después de más de 51 años de servicio ininterrumpido, la licenciada Damaris Vargas de Gordón se acogió a su retiro y recibió este miércoles un homenaje por parte del Ministerio de la Presidencia. En la actividad participaron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; la viceministra de la Presidencia, Virna Luque; y Edgardo Lasso, director de la Oficina de Consejo de Gabinete, además de compañeros de trabajo de la homenajeada.
Vargas de Gordón también destacó los vínculos construidos durante sus años de trabajo, al señalar que algunos de sus compañeros la acompañan desde su juventud y que otros se fueron incorporando con el paso del tiempo hasta convertirse en parte de su “familia laboral”.
El ministro Juan Carlos Orillac reconoció la trayectoria de la funcionaria y destacó su dedicación durante los años que permaneció en el Ministerio de la Presidencia.