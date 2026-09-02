Gasolina y diésel: estos son los precios por localidad que regirán desde el viernes 4 de septiembre.

Los precios máximos de venta al público de los combustibles líquidos en Panamá tendrán nuevos valores a partir de las 6:00 a.m. del viernes 4 de septiembre de 2026, informó la Secretaría Nacional de Energía.

Los precios estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 18 de septiembre de 2026, de acuerdo con el mecanismo de actualización establecido para los combustibles en el país.

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Para este periodo, la Secretaría Nacional de Energía reportó una tendencia al alza en los precios máximos de venta, en medio de un escenario internacional marcado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

¿Por qué sube el precio del combustible?

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Según explicó la Secretaría Nacional de Energía, el incremento responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que han provocado aumentos en los precios internacionales del crudo y sus derivados. Estas variaciones internacionales tienen un impacto directo en la estructura de costos de los combustibles en Panamá.

La entidad indicó que mantiene un monitoreo constante de los mercados internacionales para garantizar que los precios establecidos en el país reflejen los costos internacionales y mantener la transparencia en el proceso de cálculo.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los nuevos precios?

Los precios comenzarán a regir el viernes 4 de septiembre a las 6:00 a.m. y estarán vigentes durante 14 días, hasta el viernes 18 de septiembre a las 5:59 a.m.

La Secretaría Nacional de Energía recordó que los precios máximos de venta de los combustibles se actualizan cada 14 días, mediante un mecanismo técnico que toma en cuenta variables internacionales y logísticas. La entidad señaló que este proceso busca garantizar la continuidad del abastecimiento y contribuir a la estabilidad energética del país.

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