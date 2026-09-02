Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2026 - 09:39

Presidente Mulino se reunirá con jubilados y empresarios para discutir proyecto de ley de nuevos descuentos

El presidente Mulino informó que se reunirá con jubilados y empresarios para discutir el proyecto de ley que otorga nuevos beneficios.

Presidente Mulino se reunirá con jubilados.

Presidente Mulino se reunirá con jubilados.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que la próxima semana se reunirá con tres representantes de gremios de jubilados y tres de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para discutir el proyecto de ley que otorga nuevos beneficios a los pensionados.

Convocaré y participaré la próxima semana en una reunión en la Presidencia con 3 representantes de gremios de jubilados y 3 de la Cámara de Comercio con el ánimo de encontrar fórmulas que hagan viable la recién aprobada ley que aumenta beneficios a jubilados. Espero y confío encontrar solución a los problemas generados por dicha aprobación legislativa. Convocaré y participaré la próxima semana en una reunión en la Presidencia con 3 representantes de gremios de jubilados y 3 de la Cámara de Comercio con el ánimo de encontrar fórmulas que hagan viable la recién aprobada ley que aumenta beneficios a jubilados. Espero y confío encontrar solución a los problemas generados por dicha aprobación legislativa.

El jueves 27 de agosto fue aprobado en tercer debate el Proyecto de Ley 226, que modifica la legislación sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. La iniciativa aumenta al 30 % el descuento aplicable en la compra de medicamentos.

Además, se incluye un descuento del 15 % en laboratorios privados, centros de imagenología y otros establecimientos de servicios de salud. Por su parte, el descuento en la tarifa de agua potable será del 30 %, siempre que el consumo mensual no supere los B/. 30.00. Este mismo porcentaje se aplicará al servicio de internet residencial, siempre que la tarifa del contrato no exceda los B/. 50.00.

El proyecto establece también nuevos descuentos en la compra de insumos de uso médico y personal, tales como pañales desechables, sillas de ruedas, muletas, bastones y andaderas.

Asimismo, la modificación al artículo 6 de la ley original establece que estos descuentos serán deducibles al 100 % como crédito fiscal del impuesto sobre la renta, permitiendo a los contribuyentes compensar el impuesto correspondiente al período fiscal en que se generen.

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