Tarjeta de Metro y Metrobús: SONDA explica por qué ahora ves el saldo y cuándo se cobra el viaje

El nuevo sistema de cobro para la tarjeta utilizada en el Metro de Panamá y MiBus ha generado molestias y dudas entre los usuarios durante sus primeros días de funcionamiento. Sin embargo, las validadoras ya han comenzado a mostrar el saldo de las tarjetas, lo que representa una mejoría en la operación del sistema.

El gerente general de SONDA, Víctor Betancourt, explicó que el proyecto implicó un cambio tecnológico de gran escala, con la sustitución de miles de equipos en diferentes puntos del sistema de transporte público.

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“En un proyecto de una envergadura como esta, donde se han cambiado más de 3,500 equipos en buses, estaciones de Metro y zonas pagas, el balance hoy inicia positivo”, expresó Betancourt. “En un proyecto de una envergadura como esta, donde se han cambiado más de 3,500 equipos en buses, estaciones de Metro y zonas pagas, el balance hoy inicia positivo”, expresó Betancourt.

Víctor Betancourt, gerente general de Sonda, explicó por qué se tomó la decisión de hacer un cambio en el validador de tarjetas para utilizar @elmetrodepanama y @OficialMiBus, y cómo se realiza ahora el cobro y la manera en que se refleja el saldo. pic.twitter.com/YsLkCIOTZM — Telemetro Reporta (@TReporta) September 2, 2026

Más de 4 millones de tarjeta fueron migradas

Según explicó el gerente general de SONDA, durante el fin de semana se realizó la migración de más de 4 millones de tarjetas desde el sistema anterior hacia la nueva plataforma.

Betancourt aseguró que los usuarios mantenían disponible el saldo que tenían en sus tarjetas tras el proceso de migración. “Todo el mundo tenía su saldo que estaba disponible para el sábado en la noche y eso fue un éxito”, señaló.

¿Por qué el saldo aparece al entrar al Metro o al bus?

Una de las principales dudas de los usuarios está relacionada con la información que aparece en la pantalla al momento de validar la tarjeta. SONDA explicó que el saldo mostrado corresponde al monto disponible al inicio del viaje.

El nuevo sistema de cobro de las tarjetas de @elmetrodepanama y @OficialMiBus ha seguido mostrando molestias a los usuarios, a pesar de que ya ha comenzado a mostrar el saldo, reflejando una mejoría. pic.twitter.com/Abso5nt2Ba — Telemetro Reporta (@TReporta) September 2, 2026

Esto significa que, cuando una persona entra por un torniquete del Metro, aborda un autobús o accede a una zona paga, el sistema muestra inicialmente el saldo que tenía disponible antes de completar su recorrido.

El cobro se realiza posteriormente, de acuerdo con el trayecto efectuado por el usuario. Por ejemplo, si una persona inicia su viaje en la Línea 1, realiza una conexión con la Línea 2 y posteriormente finaliza su recorrido, el sistema procesa el cobro correspondiente al finalizar el trayecto.

SONDA reconoce retos técnicos

Betancourt reconoció que la implementación del nuevo sistema ha presentado retos técnicos, especialmente por la velocidad que requiere una operación como la del Metro de Panamá.

El esfuerzo actual, según indicó, está enfocado en garantizar la fluidez del sistema, principalmente durante las horas de mayor cantidad de pasajeros.

La empresa también aseguró que mantiene habilitados sus canales de atención para atender a los usuarios que registren incidencias relacionadas con sus tarjetas o el funcionamiento del sistema.