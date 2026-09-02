Tarjeta de Metro y Metrobús: SONDA explica por qué ahora ves el saldo y cuándo se cobra el viaje

El nuevo sistema de cobro para la tarjeta utilizada en el Metro de Panamá y MiBus ha generado molestias y dudas entre los usuarios durante sus primeros días de funcionamiento. Sin embargo, las validadoras ya han comenzado a mostrar el saldo de las tarjetas, lo que representa una mejoría en la operación del sistema.
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Más de 4 millones de tarjeta fueron migradas
Según explicó el gerente general de SONDA, durante el fin de semana se realizó la migración de más de 4 millones de tarjetas desde el sistema anterior hacia la nueva plataforma.
Betancourt aseguró que los usuarios mantenían disponible el saldo que tenían en sus tarjetas tras el proceso de migración. “Todo el mundo tenía su saldo que estaba disponible para el sábado en la noche y eso fue un éxito”, señaló.
¿Por qué el saldo aparece al entrar al Metro o al bus?
Una de las principales dudas de los usuarios está relacionada con la información que aparece en la pantalla al momento de validar la tarjeta. SONDA explicó que el saldo mostrado corresponde al monto disponible al inicio del viaje.
Esto significa que, cuando una persona entra por un torniquete del Metro, aborda un autobús o accede a una zona paga, el sistema muestra inicialmente el saldo que tenía disponible antes de completar su recorrido.
El cobro se realiza posteriormente, de acuerdo con el trayecto efectuado por el usuario. Por ejemplo, si una persona inicia su viaje en la Línea 1, realiza una conexión con la Línea 2 y posteriormente finaliza su recorrido, el sistema procesa el cobro correspondiente al finalizar el trayecto.
SONDA reconoce retos técnicos
Betancourt reconoció que la implementación del nuevo sistema ha presentado retos técnicos, especialmente por la velocidad que requiere una operación como la del Metro de Panamá.
El esfuerzo actual, según indicó, está enfocado en garantizar la fluidez del sistema, principalmente durante las horas de mayor cantidad de pasajeros.
La empresa también aseguró que mantiene habilitados sus canales de atención para atender a los usuarios que registren incidencias relacionadas con sus tarjetas o el funcionamiento del sistema.