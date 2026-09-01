Nacionales -  1 de septiembre de 2026 - 17:49

Primera dama, "Mano de Piedra" Durán y abogado José Rigoberto Acevedo son condecorados por la Asamblea

La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, fue condecorada con la Medalla Justo Arosemena en la Asamblea Nacional.

La primera dama

La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, fue condecorada.

Ana Canto
Por Ana Canto

La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, el exboxeador Roberto "Mano de Piedra" Durán y el abogado José Rigoberto Acevedo fueron condecorados con la Medalla Justo Arosemena durante el acto de conmemoración de los 120 años de la Asamblea Nacional.

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