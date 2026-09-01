La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, el exboxeador Roberto "Mano de Piedra" Durán y el abogado José Rigoberto Acevedo fueron condecorados con la Medalla Justo Arosemena durante el acto de conmemoración de los 120 años de la Asamblea Nacional.
Nacionales - 1 de septiembre de 2026 - 17:49
Primera dama, "Mano de Piedra" Durán y abogado José Rigoberto Acevedo son condecorados por la Asamblea
La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, fue condecorada con la Medalla Justo Arosemena en la Asamblea Nacional.
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