Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2026 - 07:54

Sismo en Panamá: temblor sacude la zona cercana a Boquete durante la noche

Un sismo de magnitud preliminar 4.1 se registró la noche del 31 de agosto en la región fronteriza Panamá-Costa Rica, a 13 kilómetros al sur de Boquete.

Sismo en Panamá: temblor de magnitud 4.1 se registra cerca de Boquete

Sismo en Panamá: temblor de magnitud 4.1 se registra cerca de Boquete

@IGUP

De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:50:46 p.m., hora local, y fue localizado a 13 kilómetros al sur de Boquete.

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¿Dónde fue el epicentro del sismo?

Según los datos técnicos preliminares divulgados por el Instituto de Geociencias, el evento presentó las siguientes características:

  • Fecha: 31 de agosto de 2026
  • Hora: 11:50:46 p.m.
  • Ubicación: Región fronteriza Panamá-Costa Rica, a 13 kilómetros al sur de Boquete
  • Profundidad: 6 kilómetros
  • Magnitud preliminar actualizada: 4.1

El reporte continúa con carácter preliminar, por lo que los datos pueden ser ajustados tras los análisis técnicos correspondientes.

Inicialmente fue reportado con magnitud 4.3

En una primera comunicación, el evento fue divulgado con una magnitud de 4.3 y una profundidad de 6 kilómetros. Posteriormente, el listado técnico del Instituto de Geociencias mostró una actualización preliminar de magnitud 4.1.

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