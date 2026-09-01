Sismo en Panamá: temblor sacude la zona cercana a Boquete durante la noche

Sismo en Panamá: temblor de magnitud 4.1 se registra cerca de Boquete

Un sismo de magnitud preliminar 4.1 se registró la noche del domingo 31 de agosto en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, cerca del distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:50:46 p.m., hora local, y fue localizado a 13 kilómetros al sur de Boquete.

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¿Dónde fue el epicentro del sismo?

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-08-31

Hora: 11:50:46PM hora local

Magnitud: 4.3

Profundidad: 6km

Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 13km al sur de Boquete pic.twitter.com/xJZ8AhhKYm — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) September 1, 2026

Según los datos técnicos preliminares divulgados por el Instituto de Geociencias, el evento presentó las siguientes características:

Fecha: 31 de agosto de 2026

31 de agosto de 2026 Hora: 11:50:46 p.m.

11:50:46 p.m. Ubicación: Región fronteriza Panamá-Costa Rica, a 13 kilómetros al sur de Boquete

Región fronteriza Panamá-Costa Rica, a 13 kilómetros al sur de Boquete Profundidad: 6 kilómetros

6 kilómetros Magnitud preliminar actualizada: 4.1

El reporte continúa con carácter preliminar, por lo que los datos pueden ser ajustados tras los análisis técnicos correspondientes.

Inicialmente fue reportado con magnitud 4.3

En una primera comunicación, el evento fue divulgado con una magnitud de 4.3 y una profundidad de 6 kilómetros. Posteriormente, el listado técnico del Instituto de Geociencias mostró una actualización preliminar de magnitud 4.1.