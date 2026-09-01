Sismo en Panamá: temblor sacude la zona cercana a Boquete durante la noche

Un sismo de magnitud preliminar 4.1 se registró la noche del domingo 31 de agosto en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, cerca del distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí.
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¿Dónde fue el epicentro del sismo?
Según los datos técnicos preliminares divulgados por el Instituto de Geociencias, el evento presentó las siguientes características:
- Fecha: 31 de agosto de 2026
- Hora: 11:50:46 p.m.
- Ubicación: Región fronteriza Panamá-Costa Rica, a 13 kilómetros al sur de Boquete
- Profundidad: 6 kilómetros
- Magnitud preliminar actualizada: 4.1
El reporte continúa con carácter preliminar, por lo que los datos pueden ser ajustados tras los análisis técnicos correspondientes.
Inicialmente fue reportado con magnitud 4.3
En una primera comunicación, el evento fue divulgado con una magnitud de 4.3 y una profundidad de 6 kilómetros. Posteriormente, el listado técnico del Instituto de Geociencias mostró una actualización preliminar de magnitud 4.1.