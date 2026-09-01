Panamá Norte Nacionales -  1 de septiembre de 2026 - 07:45

Incendio destruye fábrica en Villa Zaita: empresa confirma que sus 115 colaboradores están a salvo

Un incendio afectó una fábrica de colchones cerca de la estación Villa Zaita. Productos Ultra confirmó que sus 115 colaboradores están a salvo.

Incendio en fábrica de Villa Zaita

Incendio en fábrica de Villa Zaita

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un incendio registrado durante la noche afectó una fábrica de colchones ubicada cerca de la estación Villa Zaita del Metro de Panamá, en Panamá Norte.

Tras la emergencia, Julio Vásquez, gerente general de Productos Ultra, confirmó que ninguno de los 115 colaboradores de la empresa resultó afectado, debido a que al momento del incendio no había personal laborando en las instalaciones.

Contenido relacionado: Metro de Panamá cierra momentáneamente acceso a Línea 1 en San Miguelito por aumento de usuarios

“No le pasó nada a ningún empleado”

Vásquez destacó que la seguridad de los trabajadores es lo más importante tras el incendio.

“No le pasó nada a ningún empleado, pues no estábamos a esa hora trabajando. Así que esa es la parte más importante”. “No le pasó nada a ningún empleado, pues no estábamos a esa hora trabajando. Así que esa es la parte más importante”.

El gerente general también informó que la empresa cuenta con seguro completo, mientras enfrentan las pérdidas materiales ocasionadas por el siniestro.

“Nos duele mucho, pero creo que nos vamos a recuperar”

Desde las primeras horas de la madrugada, representantes de la empresa permanecieron en el área observando la magnitud de los daños provocados por el incendio.

Vásquez expresó el impacto que ha tenido la emergencia para la empresa, aunque aseguró que mantienen la confianza en poder recuperarse.

“Verdaderamente, eso nos ha conmovido muy fuerte. Desde la madrugada estábamos aquí, pero viendo cómo se iba encendiendo la fábrica, nos duele mucho, pero creo que nos vamos a recuperar y yo sé que de esta salimos, estoy seguro”. “Verdaderamente, eso nos ha conmovido muy fuerte. Desde la madrugada estábamos aquí, pero viendo cómo se iba encendiendo la fábrica, nos duele mucho, pero creo que nos vamos a recuperar y yo sé que de esta salimos, estoy seguro”.

Incendio deja pérdidas materiales en la fábrica

Las imágenes registradas en el lugar muestran parte de las pérdidas materiales provocadas por el incendio en la fábrica de colchones de Villa Zaita.

Hasta el momento, la información proporcionada por la empresa destaca que no hubo colaboradores afectados, mientras se evalúan los daños ocasionados en las instalaciones.

Las autoridades correspondientes deberán determinar posteriormente las circunstancias y causas que originaron el incendio.

En esta nota:
Seguir leyendo

Bomberos combaten incendio de gran magnitud en fábrica de colchones en Villa Zaita

Grúa del Idaan se incendia en la autopista Arraiján-La Chorrera

Familia colonense pide ayuda tras perderlo todo en un incendio

Recomendadas

Más Noticias