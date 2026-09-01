Incendio destruye fábrica en Villa Zaita: empresa confirma que sus 115 colaboradores están a salvo

Un incendio registrado durante la noche afectó una fábrica de colchones ubicada cerca de la estación Villa Zaita del Metro de Panamá, en Panamá Norte.

Tras la emergencia, Julio Vásquez, gerente general de Productos Ultra, confirmó que ninguno de los 115 colaboradores de la empresa resultó afectado, debido a que al momento del incendio no había personal laborando en las instalaciones.

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“No le pasó nada a ningún empleado”

Un incendio se registró en horas de la noche en una fábrica de colchones cerca de la estación de @elmetrodepanama en Villa Zaita, Panamá Norte.

Julio Vásquez, gerente general de Productos Ultra, expresó que la empresa cuenta con 115 somos colaboradores y tiene seguro completo.… pic.twitter.com/9H9x7LnIIN — Telemetro Reporta (@TReporta) September 1, 2026

Vásquez destacó que la seguridad de los trabajadores es lo más importante tras el incendio.

“No le pasó nada a ningún empleado, pues no estábamos a esa hora trabajando. Así que esa es la parte más importante”. “No le pasó nada a ningún empleado, pues no estábamos a esa hora trabajando. Así que esa es la parte más importante”.

El gerente general también informó que la empresa cuenta con seguro completo, mientras enfrentan las pérdidas materiales ocasionadas por el siniestro.

“Nos duele mucho, pero creo que nos vamos a recuperar”

Desde las primeras horas de la madrugada, representantes de la empresa permanecieron en el área observando la magnitud de los daños provocados por el incendio.

"Verdaderamente, eso nos ha conmovido muy fuerte, desde la madrugada estábamos aquí, pero viendo cómo se iba encendiendo la fábrica, nos duele mucho, pero creo que nos vamos a recuperar y yo sé que de esta salimos, estoy seguro", Julio Vásquez, gerente general de Productos Ultra. pic.twitter.com/WWOH8R57MR — Telemetro Reporta (@TReporta) September 1, 2026

Vásquez expresó el impacto que ha tenido la emergencia para la empresa, aunque aseguró que mantienen la confianza en poder recuperarse.

“Verdaderamente, eso nos ha conmovido muy fuerte. Desde la madrugada estábamos aquí, pero viendo cómo se iba encendiendo la fábrica, nos duele mucho, pero creo que nos vamos a recuperar y yo sé que de esta salimos, estoy seguro”. “Verdaderamente, eso nos ha conmovido muy fuerte. Desde la madrugada estábamos aquí, pero viendo cómo se iba encendiendo la fábrica, nos duele mucho, pero creo que nos vamos a recuperar y yo sé que de esta salimos, estoy seguro”.

Incendio deja pérdidas materiales en la fábrica

Las imágenes registradas en el lugar muestran parte de las pérdidas materiales provocadas por el incendio en la fábrica de colchones de Villa Zaita.

Hasta el momento, la información proporcionada por la empresa destaca que no hubo colaboradores afectados, mientras se evalúan los daños ocasionados en las instalaciones.

Las autoridades correspondientes deberán determinar posteriormente las circunstancias y causas que originaron el incendio.