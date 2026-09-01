Incendio destruye fábrica en Villa Zaita: empresa confirma que sus 115 colaboradores están a salvo

Un incendio registrado durante la noche afectó una fábrica de colchones ubicada cerca de la estación Villa Zaita del Metro de Panamá, en Panamá Norte.
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“No le pasó nada a ningún empleado”
Vásquez destacó que la seguridad de los trabajadores es lo más importante tras el incendio.
El gerente general también informó que la empresa cuenta con seguro completo, mientras enfrentan las pérdidas materiales ocasionadas por el siniestro.
“Nos duele mucho, pero creo que nos vamos a recuperar”
Desde las primeras horas de la madrugada, representantes de la empresa permanecieron en el área observando la magnitud de los daños provocados por el incendio.
Vásquez expresó el impacto que ha tenido la emergencia para la empresa, aunque aseguró que mantienen la confianza en poder recuperarse.
Incendio deja pérdidas materiales en la fábrica
Las imágenes registradas en el lugar muestran parte de las pérdidas materiales provocadas por el incendio en la fábrica de colchones de Villa Zaita.
Hasta el momento, la información proporcionada por la empresa destaca que no hubo colaboradores afectados, mientras se evalúan los daños ocasionados en las instalaciones.
Las autoridades correspondientes deberán determinar posteriormente las circunstancias y causas que originaron el incendio.