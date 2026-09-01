Bomberos combaten incendio de gran magnitud en fábrica de colchones en Villa Zaita

Un incendio de gran magnitud se registró la noche de este lunes en una fábrica de colchones ubicada en Villa Zaita, donde unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) continúan trabajando para controlar y sofocar las llamas.
Bomberos continúan combatiendo el incendio
Las unidades del Cuerpo de Bomberos permanecen en el lugar atendiendo la emergencia debido a la magnitud del incendio.
Hasta el momento, las autoridades continúan desarrollando las operaciones para sofocar completamente las llamas en la fábrica de colchones.
¿Qué provocó el incendio?
Por el momento, no se han informado oficialmente las causas que originaron el incendio.
Tampoco se han dado a conocer detalles oficiales sobre posibles personas afectadas como consecuencia del siniestro.
Se espera que las autoridades brinden más información una vez avancen las labores de emergencia y se pueda realizar la evaluación correspondiente en el lugar.