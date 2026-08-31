Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2026 - 15:04

MIDES anuncia entrega de 4,000 tarjetas para beneficiarios de programas sociales

El MIDES recomendó a la población cumplir con los requisitos estipulados por la institución para evitar ser excluidos.

MIDES anuncia entrega de 4

MIDES anuncia entrega de 4,000 tarjetas clave social.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que en los próximos días distribuirá las tarjetas clave social para los beneficiarios de los cuatro Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, con miras al pago programado para la próxima semana.

De acuerdo con la ministra, se contempla entregar 4,000 tarjetas. Estas incluyen las correspondientes a las nuevas inclusiones, así como las asignadas a los beneficiarios que pasan de la modalidad de difícil acceso a ACH.

Actualmente, el Mides beneficia a 187,000 ciudadanos mediante los programas Ángel Guardián, Red de Oportunidades, 120 a los 65 y Senapan, lo que representa desembolsos por 54 millones de dólares en cada período de pago.

El MIDES recomendó a la población cumplir con los requisitos estipulados por la institución y, posteriormente, con las responsabilidades asociadas a cada beneficio para evitar ser excluidos de los programas.

Calendario de pagos del MIDES 2026

Pago por tarjeta clave social

  • Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
  • Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

Pago en áreas de difícil acceso

  • Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
  • Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre

En esta nota:
Seguir leyendo

CAIPI del MIDES: qué ofrecen, quiénes pueden acceder y cuáles son sus beneficios

Tercer MIDES 2026: fechas de pago a 120 a los 65, Red de Oportunidades y Ángel Guardián

MIDES impulsa el regreso a las aulas de 112 personas que buscan terminar la primaria

Recomendadas

Más Noticias