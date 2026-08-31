MIDES anuncia entrega de 4,000 tarjetas para beneficiarios de programas sociales

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que en los próximos días distribuirá las tarjetas clave social para los beneficiarios de los cuatro Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, con miras al pago programado para la próxima semana.
Actualmente, el Mides beneficia a 187,000 ciudadanos mediante los programas Ángel Guardián, Red de Oportunidades, 120 a los 65 y Senapan, lo que representa desembolsos por 54 millones de dólares en cada período de pago.
El MIDES recomendó a la población cumplir con los requisitos estipulados por la institución y, posteriormente, con las responsabilidades asociadas a cada beneficio para evitar ser excluidos de los programas.
Calendario de pagos del MIDES 2026
Pago por tarjeta clave social
- Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
- Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre
Pago en áreas de difícil acceso
- Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
- Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre