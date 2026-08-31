Feria de empleo en septiembre: Alcaldía de Panamá convoca a empresas para participar sus vacantes

Las empresas de distintos sectores ya pueden prepararse para participar en Empleo 2.0 Powered by Konzerta, una feria que busca conectar a compañías con nuevos talentos y ampliar las oportunidades laborales en Panamá. La actividad se realizará el próximo 15 de septiembre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Centro de Convenciones Atlapa.
La Alcaldía de Panamá hizo un llamado a compañías de diferentes sectores interesadas en formar parte de esta jornada de empleabilidad. El objetivo es facilitar un contacto directo entre las empresas que buscan personal y las personas interesadas en encontrar nuevas oportunidades laborales.
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¿Cómo pueden participar las empresas?
Las empresas interesadas en instalar un stand en Empleo 2.0 Powered by Konzerta pueden solicitar información a través del correo [email protected].
También podrán comunicarse mediante mensaje directo con las cuentas oficiales de la Alcaldía de Panamá en redes sociales.
La jornada se desarrollará durante ocho horas, por lo que las compañías tendrán la oportunidad de dar a conocer sus ofertas laborales y establecer contacto con potenciales candidatos.