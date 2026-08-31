Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2026 - 08:18

Ficha digital de septiembre: cómo descargarla en Mi Caja Digital, según la Caja de Seguro Social

Entre las funciones que puede realizar en Mi Caja Digital se incluyen el descargar la ficha digital y consulta de laboratorios.

Ficha digital de mayo: cómo descargarla para recibir atención médica en la CSS. 

Ficha digital de mayo: cómo descargarla para recibir atención médica en la CSS. 

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) habilitó en el portal Mi Caja Digital la descarga de la ficha digital correspondiente a mayo. La entidad también detalló los pasos para que los asegurados puedan restablecer su contraseña en caso de olvido.

Paso a paso para recuperar la contraseña en Mi Caja Digital

  • Ingrese al portal https://www.css.gob.pa/ficha-digital/ y seleccione la opción Asegurado.
  • Haga clic en Recuperar contraseña e ingrese su número de cédula.
  • El sistema le solicitará el correo electrónico con el que se registró por primera vez en la plataforma.
  • Una vez ingresado el correo, siga las indicaciones que le mostrará el sistema para crear y registrar su nueva contraseña.

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