Panamá Nacionales -  27 de abril de 2026 - 09:24

CSS: pasos para descargar la ficha digital desde Mi Caja Digital

La CSS explica cómo registrarse en Mi Caja Digital y descargar la ficha digital para trámites laborales en Panamá.

Mi Caja Digital: cómo descargar la ficha digital paso a paso en Panamá

Mi Caja Digital: cómo descargar la ficha digital paso a paso en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) recordó a los asegurados que pueden consultar y descargar su ficha digital a través de la plataforma Mi Caja Digital, una herramienta en línea que permite acceder a información laboral y de cotizaciones.

La ficha digital es un documento que contiene el historial de cotizaciones del asegurado y suele ser requerido para:

  • Trámites laborales
  • Solicitudes bancarias
  • Gestiones administrativas

Contenido relacionado: CEPANIM: qué hacer si olvidaste tu contraseña del portal del MEF

¿Cómo crear una cuenta en Mi Caja Digital?

Si aún no estás registrado, debes ingresar a la opción “Crear cuenta” y proporcionar:

  • Número obrero patronal
  • Tipo de documento
  • Número de cédula o pasaporte
Mi Caja Digital - CSS - Logo

Paso a paso para descargar la ficha digital

Una vez tengas tu cuenta activa, sigue estos pasos:

  • Ingresa a Mi Caja Digital con tu usuario y contraseña
  • Dirígete a la sección “Mis servicios”
  • Selecciona la opción “Mi ficha digital”
  • Escoge el año 2026 y el mes de marzo
  • Descarga el archivo en formato PDF
  • Imprime el documento si lo necesitas

La CSS aclaró que la ficha digital tiene carácter informativo. Para consultas específicas o validaciones oficiales, los usuarios deben acudir a las agencias de atención.

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