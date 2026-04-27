CSS: pasos para descargar la ficha digital desde Mi Caja Digital

Mi Caja Digital: cómo descargar la ficha digital paso a paso en Panamá Archivo

Por Noemí Ruíz La Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) recordó a los asegurados que pueden consultar y descargar su ficha digital a través de la plataforma Mi Caja Digital, una herramienta en línea que permite acceder a información laboral y de cotizaciones.

La ficha digital es un documento que contiene el historial de cotizaciones del asegurado y suele ser requerido para:

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse