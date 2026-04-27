CSS: pasos para descargar la ficha digital desde Mi Caja Digital

La Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) recordó a los asegurados que pueden consultar y descargar su ficha digital a través de la plataforma Mi Caja Digital, una herramienta en línea que permite acceder a información laboral y de cotizaciones.
- Trámites laborales
- Solicitudes bancarias
- Gestiones administrativas
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¿Cómo crear una cuenta en Mi Caja Digital?
Si aún no estás registrado, debes ingresar a la opción “Crear cuenta” y proporcionar:
- Número obrero patronal
- Tipo de documento
- Número de cédula o pasaporte
Paso a paso para descargar la ficha digital
Una vez tengas tu cuenta activa, sigue estos pasos:
- Ingresa a Mi Caja Digital con tu usuario y contraseña
- Dirígete a la sección “Mis servicios”
- Selecciona la opción “Mi ficha digital”
- Escoge el año 2026 y el mes de marzo
- Descarga el archivo en formato PDF
- Imprime el documento si lo necesitas
La CSS aclaró que la ficha digital tiene carácter informativo. Para consultas específicas o validaciones oficiales, los usuarios deben acudir a las agencias de atención.