MEF anuncia 10 mil becas para estudiar inteligencia artificial y ciberseguridad en Panamá

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció que 10 mil becas estarán disponibles para que panameños accedan a formación especializada en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube, ciberseguridad y liderazgo tecnológico.

La iniciativa forma parte del programa Talent Up Panamá, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo, Google Cloud y la Universidad Tecnológica de Panamá, con el objetivo de fortalecer las competencias digitales y preparar talento para los empleos del futuro.

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¿Qué áreas incluirán las becas?

De acuerdo con el anuncio, los beneficiarios podrán capacitarse en áreas de alta demanda laboral como:

Inteligencia artificial.

Análisis de datos.

Computación en la nube.

Ciberseguridad.

Liderazgo tecnológico.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades de formación para estudiantes, profesionales y personas interesadas en desarrollar habilidades tecnológicas alineadas con las necesidades actuales del mercado laboral.

Presentan Talent Up Panamá durante evento regional

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El programa fue presentado durante el Google Cloud Roadshow Centroamérica 2026, un encuentro que reunió a representantes de los sectores público, académico y empresarial para impulsar la transformación digital, la innovación y el desarrollo del talento tecnológico en la región.

Durante la actividad participaron Rubilú Rodríguez, Jaime Setchfield, Ángela Laguna Caicedo, Fernando Ocampo y Eva Vahos.

Panamá apuesta por el talento digital

Las autoridades destacaron que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos para acelerar la transformación digital del país y brindar herramientas que permitan a más panameños acceder a oportunidades laborales en sectores tecnológicos de crecimiento acelerado.

Se espera que próximamente se den a conocer los requisitos, fechas de inscripción y mecanismos de acceso a las 10 mil becas anunciadas.