IFARHU solicita boletín del primer trimestre 2026 para cobrar el Concurso General de Becas

Sede del IFARHU en la ciudad de Panamá. IFARHU

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) convocó a los acudientes de estudiantes con becas vigentes, así como a los preseleccionados del Concurso General de Becas y del programa de Apoyo Económico por Discapacidad, a entregar el boletín correspondiente al primer trimestre escolar.

El proceso de recepción se llevará a cabo desde el lunes 15 de junio hasta el miércoles 15 de julio de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en la sede regional que le corresponda al estudiante. La institución advirtió que la no entrega de este documento provocará la cancelación inmediata del beneficio.

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