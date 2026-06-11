IFARHU solicita boletín del primer trimestre 2026 para cobrar el Concurso General de Becas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) convocó a los acudientes de estudiantes con becas vigentes, así como a los preseleccionados del Concurso General de Becas y del programa de Apoyo Económico por Discapacidad, a entregar el boletín correspondiente al primer trimestre escolar.
El proceso de recepción se llevará a cabo desde el lunes 15 de junio hasta el miércoles 15 de julio de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en la sede regional que le corresponda al estudiante. La institución advirtió que la no entrega de este documento provocará la cancelación inmediata del beneficio.
Asimismo, el IFARHU informó que aquellos becarios vigentes que aún tengan pendiente la entrega del boletín del tercer trimestre de 2025 y la matrícula de 2026, podrán presentar dichos documentos durante este mismo periodo para regularizar su estatus.
Embed - Ifarhu Panama en Instagram: "Estudiantes con becas vigentes y preseleccionados del Concurso General de Becas y Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026 deben entregar su boletín del primer trimestre 2026 del 15 de junio al 15 de julio en su sede del IFARHU. La no entrega puede causar la cancelación del beneficio."
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