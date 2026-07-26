Panamá Nacionales -  26 de julio de 2026 - 15:04

Lunes de Agroferias: conozca los sitios con venta de alimentos a bajo costo

Estas son las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) que han sido programadas en Panamá para el 27 de julio.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 27 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA para este lunes

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Chicá, en el distrito de Chame.

Chiriquí

  • Cancha comunal de La Pita, en el distrito de Alanje.

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