Lunes de Agroferias: conozca los sitios con venta de alimentos a bajo costo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 27 de julio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA para este lunes
Panamá Oeste
- Casa comunal de Chicá, en el distrito de Chame.
Chiriquí
- Cancha comunal de La Pita, en el distrito de Alanje.