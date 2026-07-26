UDELAS reporta 50 % de avance en obras de sus sedes de Coclé y Los Santos

Durante una gira de trabajo (evaluación y seguimiento) por las cinco Extensiones de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), la rectora Nicolasa Terreros Barrios, constató que los laboratorios, aulas escolares de las provincias de Coclé y la construcción de la sede de Los Santos presentan un avance de un 50%.

Esta gira de trabajo forma parte de una política de evaluación del cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) 2026 [primer semestre] sobre los avances de las actividades desarrolladas en materia de docencia, enseñanza, vida estudiantil, planificación, administración e investigación.

Terreros Barrios, aseguró que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en su gestión y, es por ello, que se trasladó a las extensiones para conocer los logros alcanzados.

“Las obras avanzan conforme al cronograma previsto y con una inversión de más de 2.8 millones y para diciembre se tiene programado su culminación, nos satisface mucho porque estas edificaciones representan un progreso para el crecimiento académico de la UDELAS”, agregó.

Además, en Los Santos se resalta el impulso del proceso de capacitación de los docentes, investigación e infraestructura, demostrando el compromiso con la educación superior.

“Estas jornadas permiten consolidar una universidad que progresa con planificación, transparencia y trabajo en equipo en beneficio de toda la comunidad universitaria”, aseguró la rectora de la UDELAS.

Matizó que apuestan a una mejora continua de la calidad académica y administrativa, fortaleciendo una gestión basada en resultados.

Los resultados alcanzados en Coclé y Los Santos, evidencian “un alto nivel de cumplimiento del POA, demostrando compromiso, eficiencia y excelencia; los docentes han recibido sus respectivas capacitaciones, somos creyentes en la permanente actualización de las competencias para, garantizar una formación de profesionales de calidad”, sentenció.

En tanto, en Chiriquí se concretaron avances importantes como es el lanzamiento del nuevo Programa Académico en Kuerima, en la comarca Ngäbe Buglé que permitirá a los jóvenes acceder a la formación universitaria sin tener que salir de sus comunidades.

Al referirse a el tema de investigación, aseguró que hay un gran interés por parte de docentes y estudiantes en crear equipos interdisciplinarios de investigaciones en diversos campos de convocatorias.

En ese tema, indicó que necesitan recursos, ya que las investigaciones requieren de más presupuesto; la universidad ha implementado una política de incentivos para este rubro a fin de que los docentes y estudiantes tengan la oportunidad de realizar el trabajo y resaltar a nivel nacional como internacional con sus proyectos y la generación de artículos para su publicación en revistas científicas, fortaleciendo la generación de conocimiento con sus proyectos.

En Veraguas se ha robustecido la capacitación docente, el crecimiento sostenido de la matricula estudiantil y la consolidación de cuatro Programas Académicos en áreas de difícil acceso, ampliando las oportunidades de formación superior para más panameños.

No obstante, resaltó que estos avances reflejan el compromiso de la UDELAS con una educación inclusiva de calidad y con un mayor alcance, impulsando desarrollo académico y profesional en cada región del país.

La Extensión Universitaria de Colón también se destaca por su compromiso con la excelencia, la calidad de los servicios académicos, administrativos, la mejora continua y la transformación de vidas a través, de la educación. Además, señaló “el compromiso, la educación y responsabilidad demostrada son los resultados alcanzados durante el primer semestre, así como las acciones proyectadas para seguir afianzando la calidad de nuestros servicios académicos, administrativos y de extensión”, agregó.