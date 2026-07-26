Familia pide apoyo tras agresión a estudiante de 15 años en un colegio de La Chorrera.

Una familia del distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, atraviesa una difícil situación luego de que una de sus hijas gemelas, de 15 años, sufriera una agresión física en su centro educativo.

De acuerdo con la madre, la menor recibió un empujón que le provocó un fuerte golpe en la frente, por lo que requirió atención médica e ingresó al hospital.

Durante su estancia hospitalaria le recetaron medicamentos que ascienden a B/. 70.00, un costo elevado para la economía del hogar, sustentado únicamente por el padre, quien labora como pescador.

Actualmente, la familia solicita apoyo a las autoridades; por su parte, el Ministerio de Educación (MEDUCA) aseguró que brinda el acompañamiento necesario para la recuperación de la estudiante, quien cursa el séptimo grado en el centro educativo José María Barranco.