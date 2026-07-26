Presidente Mulino viajará a Perú para asistir a la toma de posesión de Keiko Fujimori

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará este lunes 27 de julio a la ciudad de Lima para participar en la ceremonia de toma de posesión de la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, para el periodo 2026-2031.
Previo al viaje, Mulino y Fujimori sostuvieron una videollamada en la que coincidieron en la necesidad de reimpulsar el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Perú. Asimismo, el gobernante panameño invitó a la presidenta electa a visitar el país en enero de 2027 con motivo del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Por su parte, Fujimori elogió el crecimiento económico panameño y su posicionamiento como centro logístico y turístico regional.