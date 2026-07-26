Presidente Mulino viajará a Perú para asistir a la toma de posesión de Keiko Fujimori

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará este lunes 27 de julio a la ciudad de Lima para participar en la ceremonia de toma de posesión de la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, para el periodo 2026-2031.

La Cancillería peruana confirmó la asistencia de ocho mandatarios latinoamericanos y del rey de España, Felipe VI. Entre los jefes de Estado que acudirán al acto se encuentran Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Nasry Asfura (Honduras), Daniel Noboa (Ecuador) y el propio gobernante panameño.

Previo al viaje, Mulino y Fujimori sostuvieron una videollamada en la que coincidieron en la necesidad de reimpulsar el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Perú. Asimismo, el gobernante panameño invitó a la presidenta electa a visitar el país en enero de 2027 con motivo del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Por su parte, Fujimori elogió el crecimiento económico panameño y su posicionamiento como centro logístico y turístico regional.