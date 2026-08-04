IFARHU: entrega de tarjetas PASE-U continúa este 5 de agosto en Veraguas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ), junto con Caja de Ahorros, realizará este miércoles 5 de agosto una nueva jornada de entrega de tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Veraguas.

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La entrega permitirá que los estudiantes beneficiarios reciban el primer pago del PASE-U, una vez completen el proceso de validación de su cuenta a través de la aplicación Punch by Caja de Ahorros.

Dirección Provincial de Veraguas – Santiago Mall Octágono

Distritos convocados:

Santiago

Atalaya

Mariato

La Mesa

Agencia Regional de Zona – Gimnasio Miguel Alba

Distritos convocados:

Soná

Las Palmas

El IFARHU recuerda a los beneficiarios acudir al centro de entrega que les corresponde con la documentación requerida y completar la activación de la cuenta mediante la aplicación Punch by Caja de Ahorros, requisito indispensable para recibir el primer desembolso del programa.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.