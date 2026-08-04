Cerro Patacón tendrá nueva tina de vertido con inversión de $4.5 millones

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) entregó este martes la orden de proceder para la construcción de una nueva tina de vertido en el relleno sanitario de Cerro Patacón , proyecto que contempla una inversión de $4.5 millones.

La obra busca ampliar la capacidad del principal sitio de disposición de residuos de la ciudad y garantizar espacio para el manejo de los desechos durante los próximos años.

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Cerro Patacón: ¿Cuántos desechos podrá recibir?

El administrador de la AAUD, Ovil Moreno, explicó que la nueva tina tendrá capacidad para recibir cerca de 5 millones de toneladas de desechos durante los próximos cinco años.

La @AAUD_Panama realizó este martes la entrega de la orden de proceder para la construcción de una nueva tina de vertido en el relleno sanitario de Cerro Patacón, con una inversión de 4.5 millones de dólares.



El administrador de la entidad, Ovil Moreno, indicó que está tina… pic.twitter.com/EWW77SbbXc — Telemetro Reporta (@TReporta) August 4, 2026

La construcción forma parte de las acciones destinadas a mejorar la capacidad operativa del relleno sanitario de Cerro Patacón y atender las necesidades de disposición de residuos.

Una obra para ampliar la capacidad de Cerro Patacón

Con la entrega de la orden de proceder, la empresa encargada podrá iniciar los trabajos correspondientes a la construcción de la nueva tina de vertido.

La AAUD busca con esta infraestructura fortalecer la capacidad de recepción de residuos y garantizar la continuidad de las operaciones de disposición final en Cerro Patacón.