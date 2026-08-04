UDELAS: 59% de sus becas en 2026 beneficia a estudiantes indígenas

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) ha otorgado 2,058 becas en lo que va de 2026, de las cuales el 59% ha beneficiado a estudiantes de áreas indígenas, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la institución.

La universidad destacó que este programa forma parte de sus acciones para promover la equidad y el acceso a la educación superior, especialmente entre estudiantes que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

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¿A quiénes están dirigidas las becas de UDELAS?

El programa contempla estudiantes que acrediten diferentes condiciones y méritos, entre ellos:

Situación de vulnerabilidad económica.

Excelencia académica.

Destrezas artísticas.

Habilidades deportivas.

Participación en actividades culturales.

Colaboración en procesos de matrícula y mentoría.

Según UDELAS, el programa busca ofrecer un apoyo integral en los ámbitos social, económico y académico, con el propósito de contribuir a la permanencia de los estudiantes y permitirles desarrollar su potencial.

¿Cómo se determina quién recibe una beca?

La rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, explicó que antes de otorgar el beneficio se realiza una evaluación socioeconómica de cada familia.

Este análisis permite determinar si los estudiantes cumplen con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos por la universidad para acceder a las becas.

Terreros Barrios aseguró que la institución dará continuidad al programa y destacó el compromiso de UDELAS con la equidad y la permanencia de los jóvenes en la educación superior.