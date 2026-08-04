Pago del PASE-U por tarjeta: ¿cuántos estudiantes recibirán el depósito del IFARHU?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) se trasladará al distrito de Soná, en la provincia de Veraguas, para realizar la entrega de tarjetas destinadas al cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) .

La jornada se desarrollará del miércoles 5 al sábado 8 de agosto de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

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¿Cuántos estudiantes recibirán el beneficio?

De acuerdo con el IFARHU, la jornada beneficiará a 6,212 acudientes, quienes recibirán las tarjetas correspondientes a 9,890 estudiantes. Para esta entrega se contempla una inversión de B/.1,100,700.00.

Miércoles 5 de agosto: ¿Dónde entregará el IFARHU las tarjetas del PASE-U?

El IFARHU se trasladará al distrito de Soná, provincia de Veraguas, para realizar la jornada de entrega. Los acudientes pueden consultar los centros y fechas específicas de entrega ingresando a: CALENDARIO - IFARHU.

¿Qué debe llevar el acudiente?

Para retirar la tarjeta del PASE-U, el acudiente deberá presentar:

Cédula de identidad personal vigente del acudiente.

Tener descargada previamente la aplicación Punch by Caja de Ahorros .

. Realizar la validación correspondiente mediante la aplicación para agilizar el proceso de cobro.

El IFARHU recomienda a los beneficiarios realizar previamente la descarga y validación en Punch para facilitar la atención durante la jornada.