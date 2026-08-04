Diputada pide al IDAAN reparar tanques y red de agua en San Miguelito

La diputada de San Miguelito, Yarelis Rodríguez, hizo un llamado al director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) para que se realicen las reparaciones necesarias en los tanques de almacenamiento de agua y en la red de distribución del distrito.

Rodríguez manifestó su preocupación por los problemas que enfrentan distintas comunidades debido a las dificultades en el suministro de agua potable.

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IDAAN - Falta de agua genera conflictos entre comunidades

La diputada de San Miguelito, Yarelis Rodríguez, solicitó al director del @IDAANinforma realizar las reparaciones en los tanques de agua y la red de distribución.

Lamentó que el problema de la falta de suministro esté causando enemistad entre las comunidades. pic.twitter.com/gau4tQzlEY — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

La diputada lamentó que la situación esté provocando tensiones entre los residentes de diferentes sectores, al punto de generar enemistad entre las comunidades que enfrentan dificultades para acceder al servicio.

Ante este escenario, solicitó al IDAAN atender las reparaciones de los tanques y de la red de distribución para contribuir a mejorar el suministro y evitar que el problema continúe afectando a los residentes de San Miguelito.

La diputada insistió en la necesidad de buscar una solución al problema del agua potable y garantizar que las comunidades puedan contar con un servicio adecuado.