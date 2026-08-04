Universidad Latina de Panamá presenta ExpoLatina 2026: la Inteligencia Artificial transforma la comunicación, la publicidad y el mercadeo

La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Latina de Panamá realizará los días martes 4 y miércoles 5 de agosto de 2026, en horario de 10:00am a 6:00pm, la EXPOLATINA 2026: Feria de Publicidad y Mercadeo, un evento académico abierto a la comunidad universitaria y a la sociedad panameña, que este año centra su enfoque en la Inteligencia Artificial y su impacto en la comunicación, la publicidad, y el mercadeo y las tecnologías innovadoras.
Durante la feria, los visitantes tendrán la oportunidad de:
- Recorrer los 8 stands, para conocer los proyectos desarrollados por los estudiantes de Maestría, presentados por los estudiantes de licenciatura.
- Participar en experiencias interactivas e inmersivas relacionadas con la Inteligencia Artificial, la comunicación, la publicidad, el mercadeo y las tecnologías innovadoras.
- Fomentar el aprendizaje, la creatividad y el intercambio de ideas en un ambiente dinámico y colaborativo.
- Descubrir las oportunidades de formación que ofrece la Universidad Latina de Panamá.
- Disfrutar de actividades culturales y académicas que enriquecerán su experiencia de aprendizaje.
El evento contará además con presentaciones artísticas, la participación de autoridades universitarias y espacios de conversación con los estudiantes en cada stand.
ExpoLatina se ha consolidado, a lo largo de más de una década, como un espacio de encuentro entre la academia, la industria y la sociedad panameña, abordando cada año temas de relevancia social y tecnológica.