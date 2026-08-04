Universidad Latina de Panamá presenta ExpoLatina 2026: la Inteligencia Artificial transforma la comunicación, la publicidad y el mercadeo

La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Latina de Panamá realizará los días martes 4 y miércoles 5 de agosto de 2026, en horario de 10:00am a 6:00pm, la EXPOLATINA 2026: Feria de Publicidad y Mercadeo, un evento académico abierto a la comunidad universitaria y a la sociedad panameña, que este año centra su enfoque en la Inteligencia Artificial y su impacto en la comunicación, la publicidad, y el mercadeo y las tecnologías innovadoras.

La feria exhibirá ocho proyectos desarrollados por estudiantes de la Maestría en Publicidad y Mercadeo con énfasis en Creatividad, presentados en formato de stands interactivos por estudiantes de licenciatura, quienes transformaron cada investigación en una experiencia inmersiva para el público visitante.

Durante la feria, los visitantes tendrán la oportunidad de:

Recorrer los 8 stands, para conocer los proyectos desarrollados por los estudiantes de Maestría, presentados por los estudiantes de licenciatura.

Participar en experiencias interactivas e inmersivas relacionadas con la Inteligencia Artificial, la comunicación, la publicidad, el mercadeo y las tecnologías innovadoras.

Fomentar el aprendizaje, la creatividad y el intercambio de ideas en un ambiente dinámico y colaborativo.

Descubrir las oportunidades de formación que ofrece la Universidad Latina de Panamá.

Disfrutar de actividades culturales y académicas que enriquecerán su experiencia de aprendizaje.

“ExpoLatina es la culminación de un proceso de investigación, creatividad y trabajo colaborativo entre nuestros estudiantes de maestría y licenciatura. Es una muestra del compromiso de la Facultad de Ciencias de la Comunicación con la formación de profesionales capaces de proponer soluciones reales a los desafíos actuales de la comunicación y la sociedad panameña”. “ExpoLatina es la culminación de un proceso de investigación, creatividad y trabajo colaborativo entre nuestros estudiantes de maestría y licenciatura. Es una muestra del compromiso de la Facultad de Ciencias de la Comunicación con la formación de profesionales capaces de proponer soluciones reales a los desafíos actuales de la comunicación y la sociedad panameña”.

El evento contará además con presentaciones artísticas, la participación de autoridades universitarias y espacios de conversación con los estudiantes en cada stand.

ExpoLatina se ha consolidado, a lo largo de más de una década, como un espacio de encuentro entre la academia, la industria y la sociedad panameña, abordando cada año temas de relevancia social y tecnológica.