Protesta por pago de prestaciones en Alcaldía de Panamá termina en enfrentamiento: hay tres aprehendidos

Una protesta protagonizada este lunes por colaboradores de la Alcaldía de Panamá , quienes exigían respuestas sobre el pago de sus prestaciones, terminó en un enfrentamiento en el que estuvieron involucrados un policía municipal y un funcionario de la entidad.

La manifestación se desarrollaba en medio del reclamo de los trabajadores, quienes solicitaban información sobre el pago de las prestaciones que tienen pendientes.

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Incidente en la Alcaldía de Panamá: tres personas fueron aprehendidas

Tras el incidente, la Alcaldía de Panamá informó que tres personas fueron aprehendidas en relación con los hechos. La entidad expresó su rechazo a cualquier acto de violencia ocurrido durante la protesta y señaló que se mantienen las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Un Policía Municipal y un funcionario de la Alcaldía de Panamá se vieron involucrados en un enfrentamiento, en medio de una protesta realizada este lunes por colaboradores de la entidad que exigían respuestas sobre el pago de sus prestaciones.



Tras el hecho la alcaldía informó… pic.twitter.com/pmbMSpJDdu — Telemetro Reporta (@TReporta) August 4, 2026

Reclamo por el pago de prestaciones

La protesta fue realizada por colaboradores de la Alcaldía que demandaban respuestas sobre el estado y la fecha de pago de sus prestaciones.

El enfrentamiento ocurrió durante la jornada de manifestación, generando la intervención de las autoridades y la posterior aprehensión de tres personas.

Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias específicas que provocaron el enfrentamiento ni sobre las responsabilidades individuales de los involucrados.