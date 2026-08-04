Coalición Vamos propone revisar distribución y comercialización de energía en Panamá

La Coalición Vamos propone revisar el modelo de distribución y comercialización de energía eléctrica en Panamá con el objetivo de eliminar obstáculos que, según plantea, impiden ofrecer un servicio de mejor calidad y a costos más competitivos para los consumidores.

El presidente de la coalición, Juan Diego Vásquez, explicó que la propuesta busca analizar el funcionamiento actual del sistema y evaluar cambios que permitan beneficiar directamente a los usuarios.

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"Lo que la coalición ha propuesto al país es revisarla para garantizar que allí removamos los escollos, los obstáculos que impiden que la energía pueda ser más barata y pueda venir de mejor calidad para los panameños", señaló Vásquez. "Lo que la coalición ha propuesto al país es revisarla para garantizar que allí removamos los escollos, los obstáculos que impiden que la energía pueda ser más barata y pueda venir de mejor calidad para los panameños", señaló Vásquez.

Cuestionan que las distribuidoras sean juez y parte

“Yo creo que es fundamental que, como lo ha planteado el doctor Ortega, nosotros como país, con los esfuerzos, por supuesto del gobierno, la empresa privada, la secretaría, de la academia, podamos mantenernos al día en este avance tecnológico que es global, no solamente en… pic.twitter.com/oCChI4RHBv — Telemetro Reporta (@TReporta) August 4, 2026

Vásquez cuestionó el esquema actual mediante el cual las empresas distribuidoras Ensa y Naturgy participan en distintas etapas relacionadas con el servicio que reciben los consumidores.

Explicó que las compañías se encargan de instalar los medidores, realizar las lecturas mensuales y atender las revisiones cuando un usuario presenta un reclamo.

"Entonces se están revisando ellos mismos. Entonces no pueden ser juez y parte", sostuvo. "Entonces se están revisando ellos mismos. Entonces no pueden ser juez y parte", sostuvo.

Proponen revisar distribución y comercialización

“Es importante que sepan que las concesiones que tienen Ensa y Naturgy se van a acabar en 2028 y frente a esa, voy a decir fecha, el país tiene una oportunidad, a mi juicio, de lujo de redebatir, redefinir cómo deben operar esas concesiones y en ese proceso también el sector… pic.twitter.com/j0tvZbI54Y — Telemetro Reporta (@TReporta) August 4, 2026

La propuesta de Vamos contempla analizar por separado dos componentes del servicio eléctrico: la distribución, relacionada con llevar la energía hasta los hogares, y la comercialización, que comprende la venta y cobro del servicio.

"Parte de lo que hemos planteado es analizar la figura de la distribución, que es llevar la luz hasta tu casa, y la comercialización, que es quién te la vende, quién te la cobra, y eso en otros países, entre otras cosas, ha significado costos más competitivos", explicó Vásquez. "Parte de lo que hemos planteado es analizar la figura de la distribución, que es llevar la luz hasta tu casa, y la comercialización, que es quién te la vende, quién te la cobra, y eso en otros países, entre otras cosas, ha significado costos más competitivos", explicó Vásquez.

Buscan consenso en la Asamblea Nacional

“La Ley de Energía es una ley que viene de 1997. Es una ley que, si bien en su momento pudo haber sido muy constructiva para el desarrollo de la energía del país, en este momento yo siento que es anacrónica, que es antigua, que se ha quedado desfasada. Y eso nos obliga a una… pic.twitter.com/LpaYbfYf2u — Telemetro Reporta (@TReporta) August 4, 2026

El presidente de Vamos también reconoció que cualquier propuesta que llegue a la Asamblea Nacional deberá ser discutida con las distintas fuerzas políticas representadas en el Legislativo.

"Yo entiendo que el Gobierno tiene otra, ojalá todos tengan una y podemos sentarnos en una mesa pensando en el país a construir una solución", afirmó. "Yo entiendo que el Gobierno tiene otra, ojalá todos tengan una y podemos sentarnos en una mesa pensando en el país a construir una solución", afirmó.

Vásquez hizo un llamado a los distintos sectores políticos, incluidos RM, Panameñistas, CD, PRD y Vamos, a buscar acuerdos sobre un tema que, según indicó, es de interés para los consumidores panameños.