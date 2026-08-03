Panamá Nacionales -  3 de agosto de 2026 - 11:00

Bono permanente 2026: todo lo que debe saber sobre el pago de agosto

Se prevé que la acreditación del bono permanente correspondiente a este mes se realice durante la segunda quincena.

Bono permanente 2026 para jubilados de la CSS. 

Bono permanente 2026 para jubilados de la CSS. 

Vitaly Gariev - Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

Este mes, la Caja de Seguro Social (CSS) desembolsará los fondos correspondientes al segundo pago del bono permanente dirigido a los jubilados y pensionados de agosto, en cumplimiento de la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

Bono permanente 2026: todo lo que debes saber para el pago

El beneficio contempla un monto total anual de B/. 140.00 por persona, distribuido de la siguiente manera:

  • Primer pago (abril): B/. 50.00.

  • Segundo pago (agosto): B/. 50.00.

  • Tercer pago (diciembre): B/. 40.00.

Los recursos para el pago de esta bonificación provienen del 30.77 % del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, el cual establece una tasa de B/. 0.065 por cada grado de contenido alcohólico por litro de bebida.

Según la metodología implementada por la CSS en periodos anteriores, se prevé que la acreditación del bono correspondiente a este mes se realice durante la segunda quincena. Este beneficio está dirigido a todos los jubilados y pensionados activos en la planilla de la institución.

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