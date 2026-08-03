Panamá adjudica proyecto eólico de más de US$350 millones para fortalecer el sistema eléctrico

Panamá incorporará nueva capacidad de generación eólica a su sistema eléctrico tras la adjudicación de un contrato de suministro de energía a 20 años por más de US$350 millones. El proyecto será desarrollado a través de Santa Cruz Wind, luego de resultar ganador de la licitación convocada por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).

El proyecto permitirá atender parte de la demanda eléctrica de las principales empresas distribuidoras del país, reforzando la seguridad de suministro mediante energía renovable de nueva capacidad. Este contrato refuerza la cartera de acuerdos a largo plazo de Cox y su compromiso con el desarrollo de infraestructuras energéticas sostenibles en la región.

Gracias a esta adjudicación, el proyecto de energía eólica de la compañía, Santa Cruz Wind, que contará con una capacidad de 68.4 MW de potencia instalada en un complejo que contempla 12 aerogeneradores con la capacidad de generar 260 GWh/año, contribuirá de forma relevante a la transición energética del país, mediante la incorporación de nueva capacidad de generación eólica y la reducción de las emisiones asociadas a la producción de electricidad.

“Santa Cruz Wind es un proyecto emblemático para Cox en Panamá y un hito relevante dentro de nuestra plataforma regional de Arco Central. Esta adjudicación refuerza nuestra presencia en el país, consolida nuestra apuesta por la energía eólica y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de infraestructuras sostenibles, competitivas y de largo plazo, capaces de contribuir a la transición energética y al crecimiento sostenible de la región”, ha señalado Martín Sucre Champsaur, regional manager – Arco Central —Centroamérica, Caribe, Colombia y Ecuador— de Cox.