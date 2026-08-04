Panamá Nacionales -  4 de agosto de 2026 - 09:39

Panamá expulsa a estadounidense buscado en Florida por narcotráfico

El Servicio Nacional de Migración informó que el ciudadano estadounidense se trasladó bajo custodia a su país de origen.

Migración expulsa a estadounidense.

Migración expulsa a estadounidense.

Migración
Ana Canto
Por Ana Canto

Un ciudadano estadounidense que mantenía una orden de arresto en el estado de Florida por comercialización de cocaína y venta de sustancias controladas fue expulsado de Panamá.

El Servicio Nacional de Migración informó que la persona se encontraba en el Centro de Detención Administrativa Migratoria tras ser remitida desde la Regional de Chiriquí, y fue trasladada bajo custodia a su país de origen.

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