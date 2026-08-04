Panamá expulsa a estadounidense buscado en Florida por narcotráfico

Un ciudadano estadounidense que mantenía una orden de arresto en el estado de Florida por comercialización de cocaína y venta de sustancias controladas fue expulsado de Panamá.
Un estadounidense que mantenía orden de arresto en el estado de Florida por comercialización de cocaína y venta de sustancias controladas, fue expulsado de Panamá.— Telemetro Reporta (@TReporta) August 4, 2026
El Servicio Nacional de @migracionpanama informó que esta persona, que se encontraba en el Centro de Detención… pic.twitter.com/Tf5rXOzurJ