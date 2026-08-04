Panamá Oeste Nacionales -  4 de agosto de 2026 - 10:09

Llamada al 104 y cámaras permiten frustrar presunto robo en La Chorrera

Una llamada al 104 y las cámaras de videovigilancia permitieron detectar un presunto intento de robo en La Chorrera. La Policía Nacional aprehendió a una mujer.

Llamada al 104 y cámaras permiten frustrar presunto robo

Llamada al 104 y cámaras permiten frustrar presunto robo

MINSEG
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una llamada al 104 y el monitoreo de las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación de La Chorrera permitieron detectar un presunto intento de robo contra una ciudadana en la salida de la autopista.

Tras recibir la alerta, unidades de la Policía Nacional, como parte del Plan Firmeza, acudieron al lugar para auxiliar a la víctima y atender la situación.

Tema de interés: Estudiantes panameños representarán al país en las Olimpiadas Centroamericanas de Química

Mujer fue aprehendida

Durante la intervención policial, una mujer fue aprehendida y posteriormente trasladada a la Sala de Atención Ciudadana, donde se realizarían los trámites correspondientes.

Las autoridades mantienen las diligencias para determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

Cámaras y línea 104 permiten respuesta

El caso pone de relieve el papel del sistema de videovigilancia y de la línea 104 como herramientas para detectar situaciones de riesgo y facilitar la respuesta de las unidades policiales.

La Policía Nacional exhorta a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo para la seguridad.

En esta nota:
Seguir leyendo

Surgen reacciones a propuesta de instalar cámaras en los salones de clases

Meduca cambia la fecha de inicio de clases: ya no comenzarán el 22 de febrero, serán en marzo de 2027

Cerro Patacón tendrá nueva tina de vertido con inversión de $4.5 millones

Recomendadas

Más Noticias