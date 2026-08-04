Llamada al 104 y cámaras permiten frustrar presunto robo en La Chorrera

Una llamada al 104 y el monitoreo de las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación de La Chorrera permitieron detectar un presunto intento de robo contra una ciudadana en la salida de la autopista.

Tras recibir la alerta, unidades de la Policía Nacional, como parte del Plan Firmeza, acudieron al lugar para auxiliar a la víctima y atender la situación.

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Mujer fue aprehendida

Durante la intervención policial, una mujer fue aprehendida y posteriormente trasladada a la Sala de Atención Ciudadana, donde se realizarían los trámites correspondientes.

Una llamada al 104 y el monitoreo de las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación de La Chorrera permitieron detectar un presunto intento de robo contra una ciudadana en la salida de la autopista.



Unidades de la Policía Nacional, como parte del Plan Firmeza,… pic.twitter.com/h3NSxQ7GvY — Rpc Radio (@rpc_radio) August 4, 2026

Las autoridades mantienen las diligencias para determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

Cámaras y línea 104 permiten respuesta

El caso pone de relieve el papel del sistema de videovigilancia y de la línea 104 como herramientas para detectar situaciones de riesgo y facilitar la respuesta de las unidades policiales.

La Policía Nacional exhorta a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo para la seguridad.