Cámaras en salones de clases: especialistas creen que ayudarían a prevenir abusos y aclarar conflictos

La instalación de cámaras de videovigilancia en los salones de clases podría convertirse en una herramienta para prevenir situaciones de abuso contra estudiantes y facilitar la investigación de conflictos dentro de los centros educativos, según la opinión de especialistas.
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Buscan fortalecer la seguridad en las escuelas
Los especialistas consideran que esta medida también podría tener un efecto preventivo, al reducir conductas inapropiadas dentro de las aulas y reforzar la protección de los estudiantes.
No obstante, señalan que cualquier iniciativa de este tipo debe implementarse respetando la privacidad de los menores, estableciendo protocolos claros sobre el uso, almacenamiento y acceso a las grabaciones, así como el cumplimiento de la normativa vigente.
El debate por cámaras de videovigilancia continúa
La propuesta abre el debate sobre el equilibrio entre la seguridad en los centros educativos y el derecho a la privacidad de estudiantes y docentes. Cualquier decisión sobre su implementación requerirá el análisis de las autoridades educativas, expertos en protección de datos y representantes de la comunidad escolar.