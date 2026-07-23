San Miguelito Nacionales -  23 de julio de 2026 - 08:10

Robo en Junta Comunal de José Domingo Espinar: delincuentes dañan cámaras y hurtan equipos

Sujetos ingresaron a la Junta Comunal de José Domingo Espinar, se registraron robo y se llevaron equipos tecnológicos, computadoras y dinero en efectivo.

Robo en Junta Comunal de José Domingo Espinar

Robo en Junta Comunal de José Domingo Espinar

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Junta Comunal de José Domingo Espinar, en el distrito de San Miguelito, fue blanco de un robo luego de que delincuentes ingresaran a las instalaciones y causaran daños en el sistema de videovigilancia.

El representante del corregimiento, Guillermo García, informó que los sujetos destruyeron todas las cámaras de seguridad antes de cometer el hurto.

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¿Qué se llevaron los delincuentes?

De acuerdo con García, los responsables sustrajeron:

  • Algunas llaves.
  • Equipos tecnológicos.
  • Computadoras utilizadas por el personal de la junta comunal.
  • B/.23.00 que se encontraban en la caja menuda.

El representante señaló que, pese a lo ocurrido, el cuarto donde se resguarda la documentación y los archivos de la Junta Comunal no fue abierto.

"La documentación de la Junta Comunal, el cuarto donde están los archivos, no fue abierto, eso me da tranquilidad", expresó Guillermo García. "La documentación de la Junta Comunal, el cuarto donde están los archivos, no fue abierto, eso me da tranquilidad", expresó Guillermo García.

Investigan el robo

Las autoridades deberán adelantar las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ingreso de los delincuentes e identificar a los responsables del robo registrado en la sede de la Junta Comunal de José Domingo Espinar.

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