Robo en Junta Comunal de José Domingo Espinar: delincuentes dañan cámaras y hurtan equipos

La Junta Comunal de José Domingo Espinar, en el distrito de San Miguelito, fue blanco de un robo luego de que delincuentes ingresaran a las instalaciones y causaran daños en el sistema de videovigilancia.
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¿Qué se llevaron los delincuentes?
De acuerdo con García, los responsables sustrajeron:
- Algunas llaves.
- Equipos tecnológicos.
- Computadoras utilizadas por el personal de la junta comunal.
- B/.23.00 que se encontraban en la caja menuda.
El representante señaló que, pese a lo ocurrido, el cuarto donde se resguarda la documentación y los archivos de la Junta Comunal no fue abierto.
Investigan el robo
Las autoridades deberán adelantar las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ingreso de los delincuentes e identificar a los responsables del robo registrado en la sede de la Junta Comunal de José Domingo Espinar.