Robo en Junta Comunal de José Domingo Espinar: delincuentes dañan cámaras y hurtan equipos

La Junta Comunal de José Domingo Espinar, en el distrito de San Miguelito, fue blanco de un robo luego de que delincuentes ingresaran a las instalaciones y causaran daños en el sistema de videovigilancia.

El representante del corregimiento, Guillermo García, informó que los sujetos destruyeron todas las cámaras de seguridad antes de cometer el hurto.

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¿Qué se llevaron los delincuentes?

De acuerdo con García, los responsables sustrajeron:

Algunas llaves.

Equipos tecnológicos.

Computadoras utilizadas por el personal de la junta comunal.

B/.23.00 que se encontraban en la caja menuda.

Delincuentes ingresaron a la Junta Comunal de José Domingo Espinar, en el distrito de San Miguelito, y dañaron todas las cámaras de videovigilancia.



El representante, Guillermo García, dijo que los sujetos se llevaron algunas llaves, equipo tecnológico, 23 dólares que se… pic.twitter.com/7Nhw3idW6X — Telemetro Reporta (@TReporta) July 23, 2026

El representante señaló que, pese a lo ocurrido, el cuarto donde se resguarda la documentación y los archivos de la Junta Comunal no fue abierto.

"La documentación de la Junta Comunal, el cuarto donde están los archivos, no fue abierto, eso me da tranquilidad", expresó Guillermo García. "La documentación de la Junta Comunal, el cuarto donde están los archivos, no fue abierto, eso me da tranquilidad", expresó Guillermo García.

Investigan el robo

Las autoridades deberán adelantar las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ingreso de los delincuentes e identificar a los responsables del robo registrado en la sede de la Junta Comunal de José Domingo Espinar.