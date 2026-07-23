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Delincuentes roban en la Junta Comunal de José Domingo Espinar

Delincuentes ingresaron a la Junta Comunal de José Domingo Espinar, en el distrito de San Miguelito, y dañaron todas las cámaras de videovigilancia. El representante, Guillermo García, dijo que los sujetos se llevaron algunas llaves, equipo tecnológico, 23 dólares que se encontraban en la caja menuda y computadoras del personal de la junta “la documentación de la Junta Comunal, el cuarto donde están los archivos, no fue abierto, eso me da tranquilidad”.