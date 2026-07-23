Panamá Nacionales -  23 de julio de 2026 - 10:15

Bus con migrantes sufre accidente de tránsito cerca del Puesto de Control de Bayano

Un bus que transportaba 10 migrantes y cinco custodios sufrió un accidente de tránsito cerca del Puesto de Control de Bayano, en Chepo.

Bus con migrantes sufre accidente de tránsito 

Bus con migrantes sufre accidente de tránsito 

@migracionpanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un bus tipo Coaster que trasladaba a 10 migrantes y cinco custodios sufrió un accidente de tránsito la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Puesto de Control de Bayano, en el distrito de Chepo, informó el Servicio Nacional de Migración.

De acuerdo con la entidad, el vehículo se dirigía hacia la Estación Temporal de Recepción de Migrantes de San Vicente, en la provincia de Darién, cuando ocurrió el incidente.

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Bus que trasladaba migrantes se accidenta en Chepo

El Servicio Nacional de Migración indicó que, tras el accidente, se activaron los protocolos correspondientes y se mantiene la coordinación con las instituciones competentes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Hasta el momento, la entidad no ha informado sobre personas heridas o fallecidas, mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades señalaron que ofrecerán información adicional conforme avancen las diligencias.

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