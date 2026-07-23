Bus con migrantes sufre accidente de tránsito cerca del Puesto de Control de Bayano

Un bus tipo Coaster que trasladaba a 10 migrantes y cinco custodios sufrió un accidente de tránsito la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Puesto de Control de Bayano, en el distrito de Chepo, informó el Servicio Nacional de Migración.
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Bus que trasladaba migrantes se accidenta en Chepo
El Servicio Nacional de Migración indicó que, tras el accidente, se activaron los protocolos correspondientes y se mantiene la coordinación con las instituciones competentes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.
Hasta el momento, la entidad no ha informado sobre personas heridas o fallecidas, mientras continúan las investigaciones.
Las autoridades señalaron que ofrecerán información adicional conforme avancen las diligencias.