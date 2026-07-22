Calendario Escolar 2026: esta es la fecha en que termina el segundo trimestre

De acuerdo con el calendario escolar de 2026 establecido por el Ministerio de Educación (MEDUCA), el segundo trimestre lectivo finalizará el viernes 4 de septiembre, abarcando a todos los estudiantes de centros educativos oficiales y particulares del país.

Antes de culminar este periodo de clases se conmemorará el aniversario de la Fundación de Panamá La Vieja, el próximo 15 de agosto. Al tratarse de una efeméride local para el distrito de Panamá, y debido a que la fecha coincide con un día sábado, la jornada escolar regular de esa semana no sufrirá alteraciones ni suspensiones de clases