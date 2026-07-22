Calendario Escolar 2026: esta es la fecha en que termina el segundo trimestre

De acuerdo con el calendario escolar de 2026 establecido por el Ministerio de Educación (MEDUCA), el segundo trimestre lectivo finalizará el viernes 4 de septiembre, abarcando a todos los estudiantes de centros educativos oficiales y particulares del país.
Calendario escolar 2026
Segundo trimestre
- Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.
Segundo receso escolar
- Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.
Tercer trimestre
- Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.
Balance y graduaciones
- Del 14 al 18 de diciembre.