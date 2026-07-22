Concurso de Traslado 2027 del Meduca: postulación de docentes por PROVEL cierra este jueves

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la apertura del Concurso de Traslado por Puntuación de Maestros y Profesores para el año escolar 2027, un proceso dirigido a los docentes permanentes que cumplan con los requisitos establecidos.

La postulación estará habilitada del 17 al 23 de julio de 2026 y deberá realizarse únicamente a través de la plataforma PROVEL, disponible en el portal institucional del Meduca.

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¿Hasta cuándo se puede aplicar?

Los docentes interesados podrán presentar su postulación hasta el 23 de julio de 2026, ingresando a la plataforma PROVEL desde el sitio web oficial del Ministerio de Educación.

Está abierta la postulación al Concurso de Traslado por Puntuación de Maestros y Profesores para el año escolar 2027.



El proceso se realiza hasta el 23 de julio, exclusivamente a través de la plataforma PROVEL, disponible en el portal institucional del Meduca.#SomosMeduca pic.twitter.com/VujaBtgrJj — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) July 22, 2026

MEDUCA: ¿Quiénes pueden participar?

De acuerdo con el Meduca, podrán participar únicamente los educadores que cumplan con los siguientes requisitos:

Estar nombrados en condición permanente, es decir, haber cumplido el período probatorio.

Estar ejerciendo la docencia escolar, impartiendo clases, salvo quienes desempeñen funciones de supervisión educativa o dirección en centros escolares.

Aspirar a una vacante correspondiente al mismo cargo y asignatura que actualmente imparten.

No encontrarse en uso de licencia, excepto por licencia de gravidez.

No haber sido trasladados durante el año anterior.

No haber sido trasladados como resultado de una sanción en los cinco años previos.

El Meduca exhortó a los docentes a revisar cuidadosamente los requisitos y completar el trámite dentro del plazo establecido para participar en el proceso de traslado correspondiente al año escolar 2027.