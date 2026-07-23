Piscinas municipales en Betania, San Francisco y Calidonia serán rehabilitadas por la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá abrió la licitación pública para el proyecto de rehabilitación de cuatro piscinas municipales, con una inversión de B/.4.5 millones provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
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¿Qué piscinas serán rehabilitadas?
El proyecto beneficiará cuatro piscinas que actualmente permanecen fuera de operación debido a problemas estructurales, filtraciones y fallas en sus sistemas de maquinaria detectadas durante inspecciones técnicas.
Las instalaciones incluidas son:
- Piscina de Villa Cáceres, en Betania.
- Piscina Alma Osorio, en Betania.
- Piscina de San Francisco.
- Piscina de San Miguel, en Calidonia.
Piscina Alma Osorio será reconstruida
La Alcaldía informó que la piscina Alma Osorio requiere una intervención total, por lo que será demolida y construida nuevamente.
Además de la nueva piscina, el proyecto contempla el mejoramiento de las áreas públicas adyacentes.
Mejoras en las demás piscinas
Las piscinas de San Francisco, Villa Cáceres y San Miguel recibirán trabajos de:
- Rehabilitación de la infraestructura.
- Mejoramiento de acabados e iluminación.
- Mantenimiento de elementos estructurales.
- Modernización de los espacios públicos cercanos.
También se ejecutarán obras complementarias como:
- Construcción de aceras.
- Instalación de baldosas podotáctiles.
- Rampas de acceso para personas con discapacidad (SENADIS).
- Paisajismo.
- Mobiliario urbano.
- Iluminación exterior.
- Estacionamientos laterales.
Proyecto incluye tres años de mantenimiento
La Alcaldía destacó que el contrato incorporará un período de mantenimiento de tres años, distribuido en:
- Dos años de garantía en mano de obra.
- Un año para materiales.
Asimismo, indicó que los diseños incorporan materiales adaptados al clima tropical, como concreto permeable para el manejo de aguas pluviales, revestimientos antideslizantes, bancas de bajo mantenimiento y vegetación apropiada para las condiciones climáticas del país.