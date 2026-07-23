Piscinas municipales en Betania, San Francisco y Calidonia serán rehabilitadas por la Alcaldía de Panamá

Alcaldía de Panamá abrió la licitación para rehabilitar cuatro piscinas municipales

La Alcaldía de Panamá abrió la licitación pública para el proyecto de rehabilitación de cuatro piscinas municipales , con una inversión de B/.4.5 millones provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La iniciativa contempla, por primera vez, tres años de mantenimiento posteriores a la ejecución de las obras, con el objetivo de garantizar la conservación de las instalaciones.

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¿Qué piscinas serán rehabilitadas?

El proyecto beneficiará cuatro piscinas que actualmente permanecen fuera de operación debido a problemas estructurales, filtraciones y fallas en sus sistemas de maquinaria detectadas durante inspecciones técnicas.

Las instalaciones incluidas son:

Piscina de Villa Cáceres , en Betania.

, en Betania. Piscina Alma Osorio , en Betania.

, en Betania. Piscina de San Francisco .

. Piscina de San Miguel, en Calidonia.

Piscina Alma Osorio será reconstruida

La Alcaldía informó que la piscina Alma Osorio requiere una intervención total, por lo que será demolida y construida nuevamente.

Además de la nueva piscina, el proyecto contempla el mejoramiento de las áreas públicas adyacentes.

Mejoras en las demás piscinas

Las piscinas de San Francisco, Villa Cáceres y San Miguel recibirán trabajos de:

Rehabilitación de la infraestructura.

Mejoramiento de acabados e iluminación.

Mantenimiento de elementos estructurales.

Modernización de los espacios públicos cercanos.

También se ejecutarán obras complementarias como:

Construcción de aceras.

Instalación de baldosas podotáctiles.

Rampas de acceso para personas con discapacidad (SENADIS).

Paisajismo.

Mobiliario urbano.

Iluminación exterior.

Estacionamientos laterales.

Proyecto incluye tres años de mantenimiento

La Alcaldía destacó que el contrato incorporará un período de mantenimiento de tres años, distribuido en:

Dos años de garantía en mano de obra.

Un año para materiales.

Asimismo, indicó que los diseños incorporan materiales adaptados al clima tropical, como concreto permeable para el manejo de aguas pluviales, revestimientos antideslizantes, bancas de bajo mantenimiento y vegetación apropiada para las condiciones climáticas del país.