MEF aclara que terrenos de Amador no están en venta ni serán privatizados

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que no existe ni ha existido ninguna iniciativa, propuesta o proceso para la venta de terrenos en Amador por parte de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR).

La institución indicó que las versiones que afirman lo contrario carecen de fundamento y aclaró que los procedimientos que actualmente se realizan responden únicamente a procesos administrativos.

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Avalúos no significan que los terrenos serán vendidos

El MEF explicó que los avalúos en curso forman parte de un procedimiento técnico y administrativo rutinario cuyo objetivo es mantener actualizados los valores de los bienes del Estado y fortalecer su adecuada administración patrimonial.

La entidad enfatizó que estas acciones no constituyen un paso previo para la venta, enajenación o privatización de los terrenos.

Amador es un activo estratégico para el país

Según el ministerio, los terrenos ubicados en Amador representan un activo estratégico de alto valor para el desarrollo nacional.

Por ello, la gestión de la UABR está enfocada en su protección, administración y aprovechamiento conforme al interés público.

Rellenos de fondo de mar no pueden ser privatizados

El MEF también se refirió a los rellenos de fondo de mar que actualmente son objeto de regularización e inscripción como fincas estatales.

La institución explicó que estas propiedades cuentan con una anotación marginal en el Registro Público que establece expresamente que no podrán ser objeto de apropiación privada, debido a que corresponden a rellenos de fondo de mar.

En consecuencia, el ministerio sostuvo que cualquier interpretación sobre una posible venta o privatización de estos bienes es improcedente, ya que su naturaleza jurídica y las restricciones registrales garantizan que continuarán formando parte del patrimonio del Estado.