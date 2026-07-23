Panamá Nacionales -  23 de julio de 2026 - 07:46

CSS lanza Mi Farma Digital: consulte dónde hay medicamentos y por qué faltan

La CSS presentó Mi Farma Digital, una plataforma que permite consultar la disponibilidad de medicamentos, conocer dónde retirarlos.

CSS lanza Mi Farma Digital: consulte dónde hay medicamentos y por qué faltan
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) presentó Mi Farma Digital, una nueva plataforma que permitirá a los asegurados consultar en tiempo real la disponibilidad de medicamentos, conocer en qué farmacia pueden retirarlos y obtener información sobre las razones por las que un fármaco no se encuentra disponible.

El director general de la CSS, Dino Mon, explicó que la herramienta busca ofrecer mayor transparencia sobre el abastecimiento de medicamentos y facilitar el acceso a la información.

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CSS asegura que cuenta con el 93 % de los medicamentos

Durante la presentación, Mon indicó que actualmente la institución dispone del 93 % de los medicamentos contemplados en su inventario.

"La idea es que la gente entienda que el 'no hay' es un abstracto, que realmente sí hay medicamentos. Pueden ingresar a la plataforma y ver que tenemos el 93 % de los medicamentos. Los 42 medicamentos que no hay, efectivamente no hay, por tal o cual razón", señaló. "La idea es que la gente entienda que el 'no hay' es un abstracto, que realmente sí hay medicamentos. Pueden ingresar a la plataforma y ver que tenemos el 93 % de los medicamentos. Los 42 medicamentos que no hay, efectivamente no hay, por tal o cual razón", señaló.

Añadió que, en algunos casos, el desabastecimiento responde a que el medicamento no está disponible en el mercado nacional, situación que también afecta a la CSS.

La plataforma explica por qué falta un medicamento

Según el director de la entidad, Mi Farma Digital no solo informa si un medicamento está disponible, sino que también ofrece detalles cuando un producto no se encuentra en existencia.

La plataforma permite conocer:

  • Si el medicamento está disponible.
  • En qué farmacia de la CSS puede retirarse.
  • Las razones del desabastecimiento.
  • Las acciones que realiza la institución para reponerlo.
  • El tiempo estimado para restablecer el abastecimiento, cuando exista una proyección.

No requiere usuario ni contraseña

Mon explicó que el acceso a la plataforma es sencillo y no requiere registro. "No se necesita ninguna contraseña, va directo, es muy intuitiva".

Además, detalló que Mi Farma Digital cuenta con dos niveles de consulta:

  • Consulta básica: permite conocer rápidamente dónde está disponible un medicamento.
  • Consulta avanzada: ofrece información más detallada sobre la disponibilidad e historial del fármaco.

La CSS señaló que esta herramienta forma parte de las iniciativas para mejorar la atención a los asegurados y brindar información más clara sobre el abastecimiento de medicamentos en la institución.

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