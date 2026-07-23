Capturan a hombre por presunta violación agravada contra dos familiares en Ciudad Bolívar

Un hombre de 46 años fue aprehendido por la Policía Nacional por su presunta vinculación con el delito de violación agravada, como parte de una investigación relacionada con hechos ocurridos en Ciudad Bolívar.

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso es investigado por presuntamente haber agredido sexualmente durante varios años a dos víctimas con las que mantiene un vínculo familiar directo.

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Autoridades continúan con su investigación

Un hombre de 46 años fue aprehendido por la @policiadepanama por su vinculación al delito de violación agravada.



De acuerdo con la investigación, este hombre agredió sexualmente durante varios años a dos víctimas con las que mantiene un vínculo familiar directo. Los hechos se… pic.twitter.com/X7MujOAMYS — Telemetro Reporta (@TReporta) July 23, 2026

Las autoridades indicaron que la aprehensión se realizó en el marco de las investigaciones que desarrollan los organismos competentes por este caso.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha brindado mayores detalles sobre el proceso judicial, con el fin de proteger la investigación y la identidad de las víctimas.

El caso continuará en manos de las autoridades correspondientes, que determinarán los siguientes pasos dentro del proceso penal.