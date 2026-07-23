Panamá Nacionales -  23 de julio de 2026 - 08:21

Capturan a hombre por presunta violación agravada contra dos familiares en Ciudad Bolívar

La Policía Nacional aprehendió a un hombre de 46 años investigado por el presunto delito de violación agravada contra dos familiares.

Aprehenden a hombre investigado por presunta violación agravada 

Aprehenden a hombre investigado por presunta violación agravada 

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hombre de 46 años fue aprehendido por la Policía Nacional por su presunta vinculación con el delito de violación agravada, como parte de una investigación relacionada con hechos ocurridos en Ciudad Bolívar.

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso es investigado por presuntamente haber agredido sexualmente durante varios años a dos víctimas con las que mantiene un vínculo familiar directo.

Tema de interés: Robo en Junta Comunal de José Domingo Espinar: delincuentes dañan cámaras y hurtan equipos

Autoridades continúan con su investigación

Las autoridades indicaron que la aprehensión se realizó en el marco de las investigaciones que desarrollan los organismos competentes por este caso.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha brindado mayores detalles sobre el proceso judicial, con el fin de proteger la investigación y la identidad de las víctimas.

El caso continuará en manos de las autoridades correspondientes, que determinarán los siguientes pasos dentro del proceso penal.

En esta nota:
Seguir leyendo

MINSA advierte sobre la venta ilegal de productos que contienen medicamentos no declarados

Confirman detención provisional de exdirector de la AMP por presunto enriquecimiento injustificado

MEF aclara que terrenos de Amador no están en venta ni serán privatizados

Recomendadas

Más Noticias