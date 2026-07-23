PASE-U: IFARHU continúa entrega de tarjetas en Coclé hasta el 25 de julio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los acudientes de la provincia de Coclé que continúa la entrega de las tarjetas para el cobro del PASE-U en los distritos de Aguadulce y Penonomé, un proceso que se extenderá hasta el sábado 25 de julio.
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Requisitos para retirar la tarjeta del PASE-U
Para completar el proceso, los acudientes deberán presentar:
- Cédula de identidad personal vigente.
- La aplicación Punch by Caja de Ahorros descargada previamente en su teléfono celular para realizar la validación.
El IFARHU informó que quienes lo deseen también podrán retirar la tarjeta física durante la jornada.
Horario de atención por el IFARHU
La entrega se realiza en el horario de:
- 7:00 a.m. a 12:00 mediodía.
Las autoridades exhortaron a los acudientes a verificar previamente el sitio de atención que les corresponde según el cronograma oficial, con el fin de agilizar el proceso.
Más de 51 mil estudiantes serán beneficiados
De acuerdo con el IFARHU, durante esta jornada se atenderá a 34,211 acudientes, quienes representan a 51,036 estudiantes beneficiarios del programa PASE-U en la provincia de Coclé.
La institución reiteró la importancia de acudir con la documentación requerida para evitar contratiempos durante la validación y entrega de las tarjetas.