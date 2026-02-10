AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en José Domingo Espinar

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer el cronograma actualizado de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, estableciendo frecuencias y horarios específicos en el corregimiento de José Domingo Espinar.
Recolección de basura por la AAUD en José Domingo Espinar
Frecuencia 1: Lunes, miércoles y viernes (7:00 a.m. - 10:00 p.m.)
Sectores:
- Boulevard de Villa Lucre
- La Quintas
- Las Lomas
- PH Villa Lucrecia
- Tierra Alta
- La Pulida
- Vista Verde
- Vista Alta
- Cale Mirador
- Calle Ricardo Wilson
- Ave. Rafael Aleman
- La Quebrada Villa Lucre
- Calle 8 a Calle 28
- Villa Lucre
- Calle 1 a 4 W
- Sunvillage
- Villa Sol
- Villa Verónica
- Calle Loma Brown.
Frecuencia 2: Martes, jueves y viernes (7:00 a.m. - 10:00 p.m.)
Sectores:
- El Crisol
- Calle Gelo Córdoba
- Calle A
- Paseo del Valle
- Alta Villa
- Mirador Hills
- Vista del Valle
- San Rafael Pasaeo Real
- Boulevard El Crisol
- Altos del Crisol
- Cerro Lindo
- Urbanización El Pináculo
- Los Caciques
- La Castellana
- Altos de la Castellana.
Frecuencia 3: Martes, jueves y sábado (7:00 a.m. - 6:00 p.m.)
- Calle Circunvalación
- Calle A
- Los Abanicos
- C1A
- C1C
- C1N
- C1O
- CN18
- C119.