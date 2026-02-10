Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 11:19

AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en José Domingo Espinar

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer el cronograma actualizado de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, estableciendo frecuencias y horarios específicos en el corregimiento de José Domingo Espinar.

Recolección de basura por la AAUD en José Domingo Espinar

Frecuencia 1: Lunes, miércoles y viernes (7:00 a.m. - 10:00 p.m.)

Sectores:

  • Boulevard de Villa Lucre
  • La Quintas
  • Las Lomas
  • PH Villa Lucrecia
  • Tierra Alta
  • La Pulida
  • Vista Verde
  • Vista Alta
  • Cale Mirador
  • Calle Ricardo Wilson
  • Ave. Rafael Aleman
  • La Quebrada Villa Lucre
  • Calle 8 a Calle 28
  • Villa Lucre
  • Calle 1 a 4 W
  • Sunvillage
  • Villa Sol
  • Villa Verónica
  • Calle Loma Brown.

Frecuencia 2: Martes, jueves y viernes (7:00 a.m. - 10:00 p.m.)

Sectores:

  • El Crisol
  • Calle Gelo Córdoba
  • Calle A
  • Paseo del Valle
  • Alta Villa
  • Mirador Hills
  • Vista del Valle
  • San Rafael Pasaeo Real
  • Boulevard El Crisol
  • Altos del Crisol
  • Cerro Lindo
  • Urbanización El Pináculo
  • Los Caciques
  • La Castellana
  • Altos de la Castellana.

Frecuencia 3: Martes, jueves y sábado (7:00 a.m. - 6:00 p.m.)

  • Calle Circunvalación
  • Calle A
  • Los Abanicos
  • C1A
  • C1C
  • C1N
  • C1O
  • CN18
  • C119.
