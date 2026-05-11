Concurso General de Becas: recepción de documentos del martes 12 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el martes 12 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá y Veraguas, y la comarca Ngäbe Buglé.

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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 12 de mayo

Provincia de Panamá - Centro de Combate Irving Saladino: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Parque Lefevre

Provincia de Veraguas - Terrenos de la Feria de Soná: 7:00 a.m. a 2:00 p.m

Distrito de Soná

Soná cabecera

Comarca Ngäbe Buglé - C.E. Chichica

Distrito de Muna

Alto Caballero

Kikari

Buenos Aires o Sitio Prado

Roka

Peña Blanca

Diko

Chichica

Dikeri

Maraca Cerro Caña

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.