Concurso General de Becas: recepción de documentos del martes 12 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el martes 12 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá y Veraguas, y la comarca Ngäbe Buglé.
Le puede interesar: Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 11 al 15 de mayo
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 12 de mayo
Provincia de Panamá - Centro de Combate Irving Saladino: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Parque Lefevre
Provincia de Veraguas - Terrenos de la Feria de Soná: 7:00 a.m. a 2:00 p.m
Distrito de Soná
- Soná cabecera
Comarca Ngäbe Buglé - C.E. Chichica
Distrito de Muna
- Alto Caballero
- Kikari
- Buenos Aires o Sitio Prado
- Roka
- Peña Blanca
- Diko
- Chichica
- Dikeri
- Maraca Cerro Caña
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.