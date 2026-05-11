Panamá Nacionales -  11 de mayo de 2026 - 09:56

Concurso General de Becas: recepción de documentos del martes 12 de mayo

La recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 se concentrará en Panamá y Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé.

Concurso General de Becas: recepción de documentos. 

Concurso General de Becas: recepción de documentos. 

IFARHU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el martes 12 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá y Veraguas, y la comarca Ngäbe Buglé.

Le puede interesar: Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 11 al 15 de mayo

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 12 de mayo

Provincia de Panamá - Centro de Combate Irving Saladino: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

  • Parque Lefevre

Provincia de Veraguas - Terrenos de la Feria de Soná: 7:00 a.m. a 2:00 p.m

Distrito de Soná

  • Soná cabecera

Comarca Ngäbe Buglé - C.E. Chichica

Distrito de Muna

  • Alto Caballero
  • Kikari
  • Buenos Aires o Sitio Prado
  • Roka
  • Peña Blanca
  • Diko
  • Chichica
  • Dikeri
  • Maraca Cerro Caña

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

En esta nota:
Seguir leyendo

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 11 al 15 de mayo

IFARHU continúa proceso del Concurso General de Becas 2026 y recuerda requisitos

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos para el sábado 9 de mayo

Recomendadas

Más Noticias