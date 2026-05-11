Becas IFARHU 2026: qué hacer si no entregó documentos a tiempo

IFARHU Becas 2026: qué hacer si no entregó documentos a tiempo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que durante esta semana estará atendiendo a los padres de familia y acudientes que no pudieron entregar a tiempo los documentos requeridos para estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

La entidad explicó que esta medida busca apoyar a las familias que, por motivos laborales o situaciones de fuerza mayor, no lograron asistir en la fecha originalmente asignada.

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IFARHU habilita sedes regionales

De acuerdo con el IFARHU, en los casos donde la recepción de documentos se realizó previamente en gimnasios de centros educativos, los acudientes deberán acudir ahora a la sede regional correspondiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2053851185619071127?s=20&partner=&hide_thread=false Concurso General de Becas: recepción de documentos del martes 12 de mayohttps://t.co/F2qevjv2dY — Telemetro (@Telemetro) May 11, 2026

La institución aclaró que los documentos deberán entregarse el mismo día de la semana que aparecía en el calendario original.

Por ejemplo:

Si la cita inicial era el viernes 8 de mayo, el acudiente deberá asistir el viernes 15 de mayo.

Según la entidad, esta medida busca mantener el orden y evitar aglomeraciones durante el proceso.

Horario para entrega de documentos

El IFARHU reiteró que la recepción de documentos se mantiene en horario de:

7:00 a.m. a 3:00 p.m.

El proceso aplica para estudiantes de:

Primaria

Premedia

Media

Universidad

Dentro del Concurso de Becas Nacionales y Discapacidad.

Sedes regionales disponibles

La institución recordó que cuenta con sedes y agencias regionales en distintos puntos del país para facilitar la atención de los estudiantes y acudientes.

Entre las oficinas mencionadas se encuentran:

IFARHU San Miguelito

IFARHU Arraiján

IFARHU Coronado

IFARHU Soná

IFARHU Bugaba

IFARHU Santiago

IFARHU Panamá Norte

IFARHU Panamá Este

Además, el IFARHU reiteró el llamado a los acudientes para mantenerse atentos al calendario oficial publicado en sus canales institucionales. Recepción de documentos - IFARHU