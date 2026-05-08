El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el próximo lunes 11 de mayo continuará el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 .

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá y Veraguas, y la comarca Ngäbe Buglé. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados hasta el viernes 15 de mayo.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 11 al 15 de mayo

Provincia de Panamá

Bella Vista

Parque Lefevre

Juan Díaz

San Francisco

Río Abajo

Ancón

Pueblo Nuevo

Don Bosco

Provincia de Veraguas

Soná

Santiago

La Mesa

Santa Fe

Atalaya

Urraca

Canto del Llano

Mariato

Calobre

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.