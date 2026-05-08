El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el próximo lunes 11 de mayo continuará el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá y Veraguas, y la comarca Ngäbe Buglé. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados hasta el viernes 15 de mayo.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 11 al 15 de mayo
Provincia de Panamá
- Bella Vista
- Parque Lefevre
- Juan Díaz
- San Francisco
- Río Abajo
- Ancón
- Pueblo Nuevo
- Don Bosco
Provincia de Veraguas
- Soná
- Santiago
- La Mesa
- Santa Fe
- Atalaya
- Urraca
- Canto del Llano
- Mariato
- Calobre
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.