Panamá Nacionales -  8 de mayo de 2026 - 17:16

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 11 al 15 de mayo

El IFARHU continuará con la recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 dirigida a estudiantes de educación primaria, secundaria y universitarios.

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el próximo lunes 11 de mayo continuará el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá y Veraguas, y la comarca Ngäbe Buglé. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados hasta el viernes 15 de mayo.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 11 al 15 de mayo

Provincia de Panamá

  • Bella Vista
  • Parque Lefevre
  • Juan Díaz
  • San Francisco
  • Río Abajo
  • Ancón
  • Pueblo Nuevo
  • Don Bosco

Provincia de Veraguas

  • Soná
  • Santiago
  • La Mesa
  • Santa Fe
  • Atalaya
  • Urraca
  • Canto del Llano
  • Mariato
  • Calobre

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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